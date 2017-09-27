Идея не программировать самому, а проверять то, что делают другие, и указывать специалистам на их ошибки выглядит очень соблазнительной. Но так ли это привлекательно на самом деле? Интересно ли работать тестировщиком и как этому научиться? В этой заметке посмотрим, актуальна ли профессия тестировщика ПО и как получить работу по этой специальности.

Только для любопытных

Тестировщик — профессия для людей с определенным складом ума. Хорошие специалисты получаются из любопытных пользователей. Вспомни себя в детстве: если было интересно разобрать машинку на радиоуправлении или кассетный магнитофон (в зависимости от твоего возраста), чтобы посмотреть, что внутри, — задатки тестера в тебе имеются.

Тест на профпригодность

Проведи простой тест на профпригодность: протестируй привычные предметы — карандаш, стул, ручку, мяч — повседневные вещи, которые никак не связаны с IT.

Задача тестировщика — посмотреть на обычное под необычным углом. Вот тут и пригодится весь твой креатив. Только важно не перестараться и быть адекватным. Например, можно протестировать падение чашки со стола, но стрелять в нее из ружья не стоит!

Всем, кто думает, что подобные тесты — бред и выдумки, заявляем: это не так. Задача протестировать карандаш или еще что-то неожиданное вполне может встретиться на собеседовании. А следующее видео покажет, как протестировать карандаш, тостер, банкомат и даже мост Голден Гейт:

А есть ли вакансии?

О востребованности специальности говорит не что иное, как наличие вакансий, а предлагаемая зарплата должна быть такой, чтобы у наших читателей появилось желание освоить эту профессию.

Зайди на hh.ru (или любой другой ресурс по поиску работы) и набери «тестировщик». Первая вакансия — 75–95 тысяч рублей. Это неплохие деньги даже для программиста. Далее, если поискать, можно найти предложения от 90 до 140 тысяч рублей. Минимальная зарплата по запросу «тестировщик» составляет 40 тысяч рублей. Максимальная (из множества найденных с ходу) — 140 тысяч. Значит, в среднем тестер может зарабатывать 80–90 тысяч рублей в месяц.

Как получить профессию тестировщика

Алгоритм такой же, как и для любой другой профессии:

Получение специальности. Рассылка резюме. Собеседование. Ожидание. Получение работы.

Казалось бы, все просто, но есть один тонкий момент. Несмотря на актуальность и востребованность профессии, в вузах нет такой специальности. Можно, конечно, пойти учиться на программиста, потратить на обучение пять лет, но это не слишком рационально. Ведь для тестера навыки программирования желательны, но не обязательны. Здесь важно совсем другое — знать разные методики тестирования, разрабатывать тест-кейсы, уметь написать точный отчет по результатам тестирования. А этому в вузе не учат. Получается, что ты только потеряешь пять лет жизни, а профессию все равно не освоишь.

Одно из решений проблемы — курсы GeekBrains. За четыре месяца можно получить необходимые знания и даже трудоустроиться.

Обучение ведется на основании государственной лицензии. Если ты успешно завершишь обучение, тебе будет выдано свидетельство о прохождении курсов и именной электронный сертификат на портале GeekBrains. Кроме того, портал GeekBrains помогает с трудоустройством по специальности, поэтому деньги платятся не за «корочку», а за шанс получить работу.





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