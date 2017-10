Разработчик игр — еще одна высокооплачиваемая специальность, которая сегодня крайне востребована. Попробуем разобраться, как сложно ее освоить.

Сколько зарабатывает разработчик игр?

Многие выбирают будущую работу не только по призванию, но и по уровню зарплаты. С призванием нужно определиться самостоятельно, а вот об уровне зарплаты нужно задуматься еще до того, как начнешь осваивать профессию. Первый скриншот — вакансия, найденная на rabota.yandex.ru, второй — еще три вакансии с сайта hh.ru.

При поиске вакансий используй несколько ресурсов. Например, по запросу «разработчик игр» на «Яндексе» мало вакансий, а на hh.ru — много (218 только в Москве) с зарплатой от 80 до 200 тысяч рублей.

На каких языках пишут игры?

Сложность этой профессии заключается в том, что разработчику нужно быть настоящим полиглотом — необходимо знать 2-3 языка программирования, поскольку единственно правильного ответа на этот вопрос нет. К сожалению, нет универсального языка программирования вроде G#, на котором пишутся все игры.

Сначала нужно определиться, какую именно игру ты хочешь написать. Игры для мобильных устройств пишутся на Java (для Android) и языках Swift и Objective-C — для iOS. Для простых браузерных игр будет достаточно HTML, JavaScript и RoR (Ruby on Rails).

Создать простую игру для компьютера можно с помощью Python или C#. В подтверждение своих слов привожу ссылку на «Змейку», написанную на Python. Заметь, это полноценная игра с графическим интерфейсом.

Крупные игры часто пишут с использованием собственного движка. Очень часто весь движок или большая его часть написан на C. Так, разработчики известной Call of Duty используют собственный движок Treyarch NGL. Язык С — сложный и мало кто начинает учить его с самого начала. Сначала нужно освоить более простые языки, например, тот же C#, который появился позже, но является более простым в освоении, нежели C++.

Python часто используется не как основной, а как вспомогательный язык программирования при разработке игр. Часто с его помощью описывают ряд игровых процессов. Поэтому важно знать как минимум два языка программирования — C# и Python. Также пригодятся знания основ баз данных и языка SQL — часто результаты геймплея приходится где-то хранить, а база данных — одно из самых эффективных хранилищ для всякого рода информации.

Где учиться?

Первая проблема, с которой сталкивается начинающий разработчик игр — выбор языка программирования. Как уже отмечалось, здесь все зависит от желаемой специфики — нет смысла учить Java, если хочешь создавать игры для настольных компьютеров.

Вторая проблема — этой профессии нигде не учат. В большинстве вузов, где обучают программированию, такой специальности нет. Может, конечно, 2-3 лекции будет посвящено созданию игры, и ты напишешь простенькую консольную игру в стиле «Угадай число».

Альтернатива — посещение специальных курсов, которые сделают из тебя не просто программиста, а разработчика игр. Этапы освоения профессии выглядят так, как показано графике. За четыре месяца ты пройдешь пять практических курсов:

базовый курс C#;

продвинутый курс C#;

начальный курс Unity;

разработка мобильных игр с помощью Unity;

видео-курс — основы баз данных.

В результате у тебя будет резюме, портфолио, сертификат, два месяца стажа, а также навыки командной разработки. Но главное — ты научишься создавать мультиплеерные игры с помощью Unity3D. Уровень зарплаты Unity3D-разработчика изображен, кстати, на первой иллюстрации.

Ознакомиться с содержимым каждого курса и подать заявку на участие можно на сайте GeekBrains. Время обучения составит полгода (вместе со стажировкой).