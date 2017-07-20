Нашим детям открываются возможности, которых у нас в их возрасте не было: недорогой и вездесущий интернет, дешевые компьютеры, смартфоны, видеосвязь, простые языки программирования. Вот несколько примеров того, как дети добиваются таких успехов, что некоторые взрослые могли бы позавидовать.

Программистами не становятся, а рождаются?

Начать программировать никогда не рано! Ребенок может проявить интерес к компьютеру в любом возрасте. Если ты думаешь, что программистом можно стать, только окончив вуз, то есть в двадцать с небольшим, то сильно ошибаешься. Я начал программировать на ZX Spectrum в одиннадцать лет. Двадцать лет назад с компьютерной техникой все было не так хорошо, как сейчас, и компы стоили довольно дорого. Доступными были «полукомпьютеры» вроде ZX Spectrum: хочешь поиграть в игру — ее сначала нужно написать. Да и само программирование превращалось в игру.

Сегодня мы поговорим о детях-программистах — расскажем три реальные истории:

как ребенку заработать 10 тысяч долларов за один день;

предпринимательство — это талант, или история Лэчи Грума;

как стать веб-разработчиком в двенадцать лет.

Маккензи Уилсон

Маккензи Уилсон (Mackenzie Wilson) — известная на весь мир девятилетняя девочка, собравшая на проекте Kickstarter за один (!) день 10 тысяч долларов на разработку своей RPG-игры. С размещением заявки Кензи помогла мама: ведь, чтобы зарегистрироваться на Kickstarter, нужно достичь восемнадцатилетнего возраста.

Кензи хочет создать игру, подходящую для детей, в которой не будет насилия и ругательств:

«Самое главное — я хочу такую игру, которая позволит членам команды преодолевать опасности вместе и получать урон, но без возможности убивать персонажей игры и выводить их таким образом из боя».

В дальнейшем Кензи планирует продолжать программировать, а разработка игры будет происходить в университете Тоусона.

Лэчи Грум

История Лэчи Грума (Lachy Groom) из Австралии показывает, что предпринимательство все-таки талант. В тринадцать лет Лэчи открыл первый стартап: в 2008 году основал сервис Psdtowp.Com, позволяющий создавать шаблоны для WordPress на основании Photoshop-макетов. Через девять месяцев проект выкупила консалтинговая компания, но подросток на этом не остановился.

В 2011 году Лэчи прочитал книжку «Тело за четыре часа», в которой был упомянут оригинальный комплекс веществ PAGG. Недолго думая, он зарегистрировал домен PAGGStack.com и связался с поставщиками продуктов. Всего за месяц он наладил продажу «комплексов для похудения» по всему миру.

На данный момент Лэчи развивает четвертый стартап — Cardnap, сервис поиска и перепродажи дисконтных карт. Создал пятнадцать рабочих мест со средней заработной платой 79 тысяч долларов в год. Путем нехитрых математических вычислений можно узнать возраст Лэчи: всего двадцать два года, и он еще успеет многое. Как видишь, это еще один пример, подтверждающий, что рано — это не поздно.

Владислав Осин

Талантливые подростки есть не только за океаном. Типичный пример — Владислав Осин, который уже в двенадцать лет получил сертификат, подтверждающий, что его обладатель является экспертом «1С-Битрикс».

Началось все с изучения основ HTML и CSS — с этим Владиславу помог его отец. Далее Владислав нашел портал GeekBrains, где окончил бесплатный курс «Основы программирования». Пытался освоить C#, но его это не заинтересовало, и он решил стать веб-разработчиком. В этом помог курс «Веб-разработка. Быстрый старт. Основы HTML/CSS и PHP». Сейчас Владислав продолжает изучать PHP и JavaScript на портале GeekBrains.

Заключение

Возраст — не petra scandali. Если есть желание, программистом можно стать в любом возрасте, даже в самом юном. Если твой сын, младший брат, племянник или кто-то из их друзей хочет стать программистом, посоветуй ему портал GeekBrains. Там он найдет множество курсов (в том числе бесплатных) и получит полезные знакомства.