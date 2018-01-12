Содержание статьи
- 1. Гироскоп, который прослушивает
- 2. Батарейка, которая стучит
- 3. Скажи мне, сколько энергии потребляет твой телефон… и я скажу, где ты
- 4. Wi-Fi читает по губам
- 5. Электромагнитное поле — то еще палево
- Критический комментарий от 84ckf1r3
- 6. RFID-маячки — старая угроза на новый лад
- 7. Ультразвуковой заговор: uBeacons
- 8. Враг из холодильника (и книжной полки)
- 9. Тайная жизнь твоей SIM-карты
- 10. Мобильные трояны, или старые технологии еще в строю
- От редакции, или вместо заключения
1. Гироскоп, который прослушивает
Источник: Gyrophone: Recognizing Speech From Gyroscope Signals // Black Hat 2014
Современные смартфоны оснащены множеством сенсоров, которые позволяют реализовать богатый пользовательский интерфейс. В целом они полезны, но иногда могут (непреднамеренно, конечно) разглашать чувствительную информацию. Риски конфиденциальности, связанные с такими сенсорами, как микрофон, камера и GPS, очевидны и хорошо понятны, но оказывается, что и гироскоп с акселерометром тоже могут быть опасны, ведь даже Java-апплет на веб-сайте может измерять и сохранять показатели этих сенсоров.
Чем это грозит? Доступ к гироскопу и акселерометру позволяет: идентифицировать пользователя по шаблону его ходьбы (получаемому с акселерометра смартфона), считывать символы, введенные с клавиатуры, рядом с которой лежит смартфон, и даже прослушивать разговоры без доступа к настоящему микрофону — используя гироскоп в качестве грубого микрофона. Подробная инструкция о том, как все это сделать, находится в открытом доступе.
2. Батарейка, которая стучит
Источник: Battery Firmware Hacking // Black Hat 2011
«Батарейка? Вы это серьезно? Парни, вы чего, при чем тут вообще аккумулятор моего мобильника?» Ладно-ладно, спокойно, начнем издалека. 🙂 Ты когда-нибудь задумывался, как твоя батарейка из мобильника узнаёт, когда ей прекратить зарядку, — если она подключена к сети, но мобильник выключен? Дело в том, что современный аккумулятор имеет встроенный микрокомпьютер, общающийся с зарядным устройством и мобильником. Смарт-аккумулятор, вернее встроенную в него «систему управления умной батарейкой» (SBS), можно полностью перепрограммировать.
Изначально такая возможность предусмотрена для того, чтобы SBS могла более точно измерять параметры батарейки и более адаптивно настраивать алгоритм зарядки (в зависимости от химических и других характеристик). Если злоумышленник сумеет изменить работу такого внутреннего микрокомпьютера, то это может привести к перегреву батарейки или даже к ее возгоранию. Также злоумышленник, завладевший доступом к микрокомпьютеру смарт-аккумулятора, получит возможность наблюдать за доверенными операциями с крипточипом смартфона (поскольку батарейка общается с операционной системой по «доверенному каналу»).
3. Скажи мне, сколько энергии потребляет твой телефон… и я скажу, где ты
Источник, инструкция по эксплуатации: PowerSpy: Location Tracking using Mobile Device Power Analysis // 24th USENIX Security Symposium. 2015. P. 785–800
Современные мобильные платформы, такие как Android, позволяют приложениям узнать совокупное потребление энергии на смартфоне. Эта информация считается безвредной, и поэтому ее чтение не требует прав привилегированного пользователя.
Чем это грозит? Всего лишь считывая совокупное потребление энергии смартфоном в течение нескольких минут, можно определить местоположение пользователя этого смартфона. Совокупные данные об энергопотреблении телефона чрезвычайно шумны из-за множества компонентов и приложений, которые одновременно потребляют электроэнергию. Тем не менее благодаря современным алгоритмам машинного обучения можно их отсеять и успешно определить местоположение смартфона. Подробная инструкция о том, как это сделать, находится в открытом доступе.
4. Wi-Fi читает по губам
Источник: We Can Hear You with Wi-Fi! // IEEE Transactions on Mobile Computing. 2016. Vol. 15, № 11. P. 2907–2920
Wi-Fi-сигналы могут «видеть» перемещение и местонахождение людей и «слышать» их разговоры — даже тех, у которых нет с собой никакой электроники. Это становится возможным благодаря продвинутым техникам радиокартографирования: крупнозернистое радиокартографирование позволяет «видеть», а мелкозернистое — даже и «слышать» (причем одновременно сразу нескольких людей).
Случай с Wi-Fi-видением более или менее ясен и поэтому не так интересен. Что же касается «Wi-Fi-слышания», то здесь секрет в профилировании движения ротовой полости. При этом Wi-Fi-сигнал улавливает характерное положение не только губ, но и зубов и языка. Кроме того, поскольку радиосигналы проходят через стены и другие физические препятствия, Wi-Fi может «слышать» разговоры даже за стеной. Для этого Wi-Fi-сигналу только надо найти рот человека, не спутав его при этом с мигающим глазом. Но эта задача вполне решаемая. Подробная инструкция о том, как приручить Wi-Fi (с применением машинного обучения и вейвлет-преобразований), находится в открытом доступе.
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