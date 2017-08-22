Содержание статьи
- 1. Python работает практически везде
- 2. У Python древние корни
- 3. Поддержка «больших парней»
- 4. Python — один из самых популярных в мире языков программирования
- 5. Название Python произошло не от рептилии
- 6. Популярные продукты Yahoo написаны на Python
- 7. Python совместим с .NET и Java Virtual Machine
- 8. «Батарейка» внутри
- 9. Python поддерживает ICE
- 10. Освоить Python проще, чем ты думаешь
1. Python работает практически везде
Python работает почти на всех известных платформах — от карманных компьютеров и смартфонов до серверов сети. Версии Python портированы под Windows, Linux/UNIX, macOS и macOS X, iPhone OS 2.0 и выше, Palm OS, OS/2, AS/400 и даже OS/390, Windows Mobile, Symbian и Android.
2. У Python древние корни
Некоторые программисты считают этот язык программирования молодым. Как сказать. Если сравнивать с языком C, то Python — молодой. Но работа над ним началась в конце 1980-х годов, а первая полноценная версия появилась в 1991 году. Так что свое совершеннолетие Python уже давно отметил. Это зрелый и развивающийся язык программирования, но никак не мертвый — как считают некоторые. Кстати, месяц назад, 17 июля 2017 года, вышла версия 3.6.2.
3. Поддержка «больших парней»
«Большие парни» — Google, Yahoo, NASA, Industrial Light & Magic и даже Microsoft — используют Python. Подтверждение легко найти в интернете. Так, Google предпочитает C++, Java и Python, а Microsoft даже открыла Python Developer Center.
4. Python — один из самых популярных в мире языков программирования
В соответствии с индексом TIOBE, Python занимает пятое место в мире! Только посмотри на рейтинг популярности языков программирования. На первом месте — Java, далее — семейство языков C, C++, C#. Если эти языки считать как один, то Python — на третьем месте.
5. Название Python произошло не от рептилии
Создатель языка Гвидо ван Россум заявил, что название языка происходит от ТВ-шоу «Летающий цирк Монти Пайтона». Да, об этом написано в FAQ, но кто ж его читает!
6. Популярные продукты Yahoo написаны на Python
Популярные программные продукты Yahoo, в том числе Django, TurboGears и Zope, написаны на Python.
7. Python совместим с .NET и Java Virtual Machine
Разработчики могут интегрировать Python с объектами COM (Component Object Model), Microsoft .NET и CORBA (Common Object Request Broker Architecture). Для Java-разработчиков есть Jython — версия Python для JVM. Разработчики .NET могут воспользоваться Python for .NET или IronPython — реализацией Python для .NET от Microsoft.
8. «Батарейка» внутри
«Батарейкой» Python-разработчики называют стандартную библиотеку, в которой есть все — от асинхронной обработки до работы с ZIP-архивами. Именно поэтому на Python можно реализовать приложение любой сложности.
9. Python поддерживает ICE
ICE (Internet Communications Engine) — объектная система, использующая механизм RPC. ICE создана под влиянием технологии CORBA. Но при этом Ice намного компактнее и проще, чем CORBA. Python поддерживает обе технологии.
10. Освоить Python проще, чем ты думаешь
Python — довольно простой в изучении язык программирования. Обучение программированию сейчас нередко рекомендуют начинать именно с него, и вполне вероятно, что когда-нибудь он займет и ту почетную нишу, которую когда-то занимал Turbo Pascal :). Можно приобрести хорошую книгу, а можно обратиться к профессионалам: освоить новую профессию и получить стопроцентное трудоустройство. Изучить Python и превратиться в Python-разработчика всего за один год помогут в GeekUniversity.
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- Используются подходы ведущих учебных центров США. Студенту предстоит создать четыре проекта — как самостоятельно, так и в команде. Год в GeekUniversity — это год реального опыта разработки для резюме.
- На уроках будет создано не простое приложение вроде «Привет, мир», а полноценное клиент-серверное приложение — платежная система. Студент научится работать с БД, создавать приложения с GUI и безопасные многопоточные приложения.
- У студента будет личный наставник-куратор. Работа с наставником делает обучение эффективнее.
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