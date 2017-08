Python — язык программирования с достаточно низким порогом вхождения, поэтому его часто выбирают начинающие кодеры. Ты еще не решился изучать «Пайтон»? Вот десять фактов о нем, которые помогут тебе развеять сомнения и определиться с выбором. Они будут интересны не только программистам!

1. Python работает практически везде

Python работает почти на всех известных платформах — от карманных компьютеров и смартфонов до серверов сети. Версии Python портированы под Windows, Linux/UNIX, macOS и macOS X, iPhone OS 2.0 и выше, Palm OS, OS/2, AS/400 и даже OS/390, Windows Mobile, Symbian и Android.

2. У Python древние корни

Некоторые программисты считают этот язык программирования молодым. Как сказать. Если сравнивать с языком C, то Python — молодой. Но работа над ним началась в конце 1980-х годов, а первая полноценная версия появилась в 1991 году. Так что свое совершеннолетие Python уже давно отметил. Это зрелый и развивающийся язык программирования, но никак не мертвый — как считают некоторые. Кстати, месяц назад, 17 июля 2017 года, вышла версия 3.6.2.

3. Поддержка «больших парней»

«Большие парни» — Google, Yahoo, NASA, Industrial Light & Magic и даже Microsoft — используют Python. Подтверждение легко найти в интернете. Так, Google предпочитает C++, Java и Python, а Microsoft даже открыла Python Developer Center.

4. Python — один из самых популярных в мире языков программирования

В соответствии с индексом TIOBE, Python занимает пятое место в мире! Только посмотри на рейтинг популярности языков программирования. На первом месте — Java, далее — семейство языков C, C++, C#. Если эти языки считать как один, то Python — на третьем месте.

5. Название Python произошло не от рептилии

Создатель языка Гвидо ван Россум заявил, что название языка происходит от ТВ-шоу «Летающий цирк Монти Пайтона». Да, об этом написано в FAQ, но кто ж его читает!

6. Популярные продукты Yahoo написаны на Python

Популярные программные продукты Yahoo, в том числе Django, TurboGears и Zope, написаны на Python.

7. Python совместим с .NET и Java Virtual Machine

Разработчики могут интегрировать Python с объектами COM (Component Object Model), Microsoft .NET и CORBA (Common Object Request Broker Architecture). Для Java-разработчиков есть Jython — версия Python для JVM. Разработчики .NET могут воспользоваться Python for .NET или IronPython — реализацией Python для .NET от Microsoft.

8. «Батарейка» внутри

«Батарейкой» Python-разработчики называют стандартную библиотеку, в которой есть все — от асинхронной обработки до работы с ZIP-архивами. Именно поэтому на Python можно реализовать приложение любой сложности.

9. Python поддерживает ICE

ICE (Internet Communications Engine) — объектная система, использующая механизм RPC. ICE создана под влиянием технологии CORBA. Но при этом Ice намного компактнее и проще, чем CORBA. Python поддерживает обе технологии.

10. Освоить Python проще, чем ты думаешь

