Содержание статьи
«Еще до начала ICO мы столкнулись с дюжиной фишинговых сайтов, DDoS-атаками и угрозами — от „ИГИЛ“ и от „итальянской мафии“: „Переведите 10 биткойнов на этот кошелек, иначе мы вас уничтожим!“», — вспоминает подготовку к сентябрьскому ICO Илья Ремизов, директор по технологиям Blackmoon. Его команда обратилась за защитой к нам — в Group-IB, и мы зачищали фишинговые сайты, нейтрализовали этих шантажистов-вымогателей.
Меньше чем за двадцать часов Blackmoon собрала более 30 миллионов долларов. Но такое идеальное ICO случается не всегда. На криптовалютах уже давно пытаются заработать не только спекулянты и криптоэнтузиасты, но и хакеры, которые используют свои навыки для хищений и кибератак.
Криптовалюта привлекает киберпреступников еще с 2011 года: именно тогда хакеры начали активно взламывать онлайновые кошельки, криптовалютные биржи и обменники, похищать приватные ключи от кошельков физических лиц. Некоторые банковские трояны — TrickBot, Vawtrak, Qadars, Triba, Marcher — были перенацелены на пользователей криптовалютных кошельков.
Почувствовав запах денег, атаковать криптовалютные биржи стали не только традиционные киберпреступники, но и прогосударственные хакеры. К примеру, в недавних атаках на южнокорейские криптосервисы подозревают хакеров из северокорейской группы Lazarus.
В ранние дни Bitcoin от хакеров требовалась качественная подготовка и обширный репертуар техник. Широкое распространение ICO существенно изменило ситуацию. Зачастую даже атакующий, который ничего не понимает в блокчейне и защите информации, имеет возможность сорвать куш.
Путь к ICO
Когда команда решает провести ICO, она в первую очередь разрабатывает White Paper (WP) — документ, в котором описывается технология и бизнес-модель проекта. На основе разработанного WP создается лендинг, и организаторы привлекают сообщество, интерес которого к проекту постоянно подогревается новостями и возможностью пообщаться с командой. В какой-то момент анонсируют дату ICO, после чего следует череда активностей до часа «икс»: рекламные кампании в поисковиках и на прочих ресурсах, почтовые рассылки и так далее. В назначенное время открывается ICO, инвесторы получают возможность закупить токены проекта, а проект принимает криптовалюту на свои кошельки.
На каком из шагов в пути ICO появляются хакеры? На всех! Хакеры, как и все остальные инвесторы, тоже хотят заработать на ICO. Как только публикуется первая версия White Paper, у злоумышленников появляется отправная точка для начала операции.
Кража White Paper
Одна из особенностей проектов блокчейн-индустрии — это полная открытость и прозрачность. Большая часть разработок и исходных кодов публикуется в открытом доступе. Очевидно, что в первую очередь команда публикует WP.
Совсем недавно был зарегистрирован интересный случай, когда злоумышленники смогли заработать на копировании чужого проекта. Схема выглядит очень просто: берется легитимный, хорошо проработанный White Paper на русском языке, делается его полная копия через Google Translate, создается лендинг с описанием проекта, новой командой (фейковой, естественно) и новым брендом. Проект грамотно раскручивается в Сети: появляется контекстная реклама, огромные треды на Bitcointalk.org и так далее.
Например, наши коллеги по цеху из Crypto Detectives обнаружили, что владельцы проекта Wi-Fi Global скопировали и перевели WP команды worldwifi.io. Если присмотреться внимательно, Wi-Fi Global — это всего лишь немного переработанный вариант World Wi-Fi. При этом сообщество в «Телеграме» у Wi-Fi Global насчитывает две с лишним тысячи человек и, по словам участников проекта, им удалось привлечь 500 тысяч долларов на pre-ICO.
Продолжение доступно только подписчикам
Материалы из последних выпусков можно покупать отдельно только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо купить подписку.
Подпишись на «Хакер» по выгодной цене!
Подписка позволит тебе в течение указанного срока читать ВСЕ платные материалы сайта. Мы принимаем оплату банковскими картами, электронными деньгами и переводами со счетов мобильных операторов. Подробнее о подписке
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться