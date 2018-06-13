Существуют самые разные задачи, которые требуют быстро переключаться между большим количеством аккаунтов (в том числе в социальных сетях), и при этом критичен уход от фингерпринтинга и прочих следящих механизмов. Браузер Linken Sphere, о котором мы расскажем, — как раз одно из таких решений.

WARNING Этот материал предоставлен компанией — разработчиком программы и публикуется с минимальными изменениями. Редакция «Хакера» не тестировала Linken Sphere и не несет за него никакой ответственности.

Стандартный способ обеспечить себе множество «личностей» — накопировать побольше виртуальных машин и внести в них необходимые изменения. Обычно этим приходится заниматься вручную, что довольно утомительно. Мультипоточный браузер Linken Sphere делает весь этот труд ненужным и позволяет находиться в самых разных местах одновременно, а также сводит на нет все попытки систем антифрода отловить тебя и помешать свободно переключаться между аккаунтами.

Чем это решение отличается от других схожих инструментов? Linken Sphere основан на Chromium и разработан группой наших специалистов в области информационной безопасности. Работа ведется непосредственно с исходниками движка, что позволяет полностью избавиться от шпионского кода Google — разработчики «коробочных» продуктов этого обычно не делают. Мы не просто интегрируем расширения в готовый браузер, а меняем его исходники. Помимо прочего, это дает дополнительную гибкость и доступ к любым функциям.

INFO В отличие от других подобных продуктов, не предусмотрена оплата за программу — только за использование, это, по сути, абонплата, которая служит дополнительной гарантией того, что пользователи не окажутся без поддержки и дальнейших обновлений.

Основные достоинства

На какие особенности программы следует обратить внимание?

Браузер работает в OTR-режиме, что делает его самым безопасным. На твоем компьютере не сохраняется абсолютно никаких следов действий, что не позволит даже случайно попавшим на машину вредоносным программам получить доступ к информации.

Браузер лишен любых скрытых коннектов к сервисам Google, чего нельзя достичь, не меняя его исходный код.

Браузер шифрует всю сохраняемую информацию по стандарту шифрования AES-256. Все данные, которые передаются для хранения на сервер, представляют собой лишь зашифрованные фрагменты хешей, которые возможно прочитать только под твоей учетной записью.

Браузер из коробки оснащен всем необходимым для работы с сетевыми подключениями: HTTP, SOCKS, SSH, TOR, TOR + SSH, Dynamic Socks.

необходимым для работы с сетевыми подключениями: HTTP, SOCKS, SSH, TOR, TOR + SSH, Dynamic Socks. Браузер позволяет одновременно работать с различными типами подключений в мультипоточном режиме.

работать с различными типами подключений в мультипоточном режиме. Браузер содержит встроенный профессиональный антидетект, который регулярно обновляется и позволяет использовать всевозможные конфигурации юзерагентов, разрешений экрана, языка, времени, геопозиции и слепков реальных устройств, меняя их на лету.

Браузер сохраняет отпечатки и cookies для каждой из сессий, позволяя работать с одного места с сотнями «личностей» без необходимости постоянных переключений между виртуалками.

Браузер содержит в себе локально встроенную лицензионную базу данных GeoIP2 MaxMind, что позволяет производить настройку времени и геопозиции сессии всего в несколько кликов.

Браузер обладает облачной синхронизацией сессий, то есть сессии легко передавать между членами команды.

Браузер содержит встроенные интеллектуальные инструменты, которые позволяют «прогревать» сайты в автоматическом режиме («Прогреватор»).

Прогреватор Как известно, при фарминге существует необходимость получать cookies перед началом работы с аккаунтом, чтобы снизить вероятность того, что фейкового юзера определят как робота. Браузер позволяет автоматизировать процесс перехода между сайтами с целью сбора таких данных, причем делает это в фоновом мультипоточном режиме. Ты можешь самостоятельно настроить необходимые для посещения страницы, глубину просмотра и время пребывания на сайте. Кроме того, существует возможность настроить таймер, чтобы этот механизм отрабатывал именно в тот промежуток времени, когда это необходимо.

Настройки

Что можно настраивать? Да практически все, что может понадобиться, и даже больше. На сайте браузера размещена объемная открытая документация к продукту, в которой описаны все возможности и настройки. Если вкратце, то для каждой отдельной сессии ты можешь настроить или уникализировать следующие параметры, на которые обращают внимание антифрод-системы:

Canvas . Это элемент HTML5, предназначенный для вывода графики, который широко используется для идентификации пользователей по особенностям их видеосистемы.

. Это элемент HTML5, предназначенный для вывода графики, который широко используется для идентификации пользователей по особенностям их видеосистемы. Fonts . Еще один канал, по которому определяют пользователя, — это установленные в системе шрифты.

. Еще один канал, по которому определяют пользователя, — это установленные в системе шрифты. Plugins . Установленные в браузер плагины также выступают в роли составляющей общего отпечатка, так как этот параметр достаточно индивидуален.

. Установленные в браузер плагины также выступают в роли составляющей общего отпечатка, так как этот параметр достаточно индивидуален. Audiofingerprint . Относительно новая технология, которая позволяет идентифицировать компьютер по его аудиосистеме: в фоне проигрывается небольшой аудиофайл, и снимается осциллограмма.

. Относительно новая технология, которая позволяет идентифицировать компьютер по его аудиосистеме: в фоне проигрывается небольшой аудиофайл, и снимается осциллограмма. WebGL . Это браузерная реализация OpenGL, предназначенная для работы с трехмерной графикой в браузере. Системы антифрода также успешно используют ее для присвоения отпечатков.

. Это браузерная реализация OpenGL, предназначенная для работы с трехмерной графикой в браузере. Системы антифрода также успешно используют ее для присвоения отпечатков. Geolocation . Определение местоположения пользователя. Этот параметр может использоваться при выполнении чувствительных операций: антифрод может захотеть убедиться, что физический адрес совпадает с тем, который определяется по IP.

. Определение местоположения пользователя. Этот параметр может использоваться при выполнении чувствительных операций: антифрод может захотеть убедиться, что физический адрес совпадает с тем, который определяется по IP. ClientRects . Способ идентификации, основанный на получении хешей при масштабировании изображения.

. Способ идентификации, основанный на получении хешей при масштабировании изображения. Ubercookies . Еще один отпечаток, представляет собой хеш от ClientRects и Audiofingerprint и позволяет с большой долей вероятности идентифицировать устройство.

. Еще один отпечаток, представляет собой хеш от ClientRects и Audiofingerprint и позволяет с большой долей вероятности идентифицировать устройство. WebRTC (включая хеши девайсов). Технология, которая используется для прямого соединения компьютера с медиасерверами и позволяет получить реальный IP в обход средств анонимизации сетевого адреса (в том числе прокси и VPN). У установленных на компьютер микрофонов и камер также есть собственные идентификаторы, нуждающиеся в подмене.

(включая хеши девайсов). Технология, которая используется для прямого соединения компьютера с медиасерверами и позволяет получить реальный IP в обход средств анонимизации сетевого адреса (в том числе прокси и VPN). У установленных на компьютер микрофонов и камер также есть собственные идентификаторы, нуждающиеся в подмене. CSS (разрешение). Один из способов определить реальное разрешение окна с использованием технологии CSS.

(разрешение). Один из способов определить реальное разрешение окна с использованием технологии CSS. Touch Emulation (позволяет эмулировать тачскрин, не показывая мышь). Даже если подделать поле User Agent так, чтобы браузер определялся как мобильное устройство, система антифрода по-прежнему может идентифицировать его по другим признакам. В частности, очень важно сделать так, чтобы не отображался курсор мыши.

(позволяет эмулировать тачскрин, не показывая мышь). Даже если подделать поле User Agent так, чтобы браузер определялся как мобильное устройство, система антифрода по-прежнему может идентифицировать его по другим признакам. В частности, очень важно сделать так, чтобы не отображался курсор мыши. JS Navigator (включая время, язык и разрешение). Это все базовые параметры браузера, которые передаются вместе с основной информацией об используемой программе.

(включая время, язык и разрешение). Это все базовые параметры браузера, которые передаются вместе с основной информацией об используемой программе. HTTP Headers . Заголовки браузера — один из основных параметров, при помощи которых происходит изначальное «знакомство» сайта с браузером. И конечно же, они входят в набор отпечатков.

. Заголовки браузера — один из основных параметров, при помощи которых происходит изначальное «знакомство» сайта с браузером. И конечно же, они входят в набор отпечатков. DNS (возможность использования собственного DNS для каждой сессии). Применяется для получения сетевого адреса компьютера по имени хоста и в ряде случаев требует особых адресов.

(возможность использования собственного DNS для каждой сессии). Применяется для получения сетевого адреса компьютера по имени хоста и в ряде случаев требует особых адресов. Local IP. Как правило, локальный адрес — достаточно уникальное значение, хоть и в узком диапазоне. Важно иметь возможность изменять это значение при работе с большим количеством аккаунтов.

Работа с сессиями

Сессии можно называть своими именами, присваивать им цвет для лучшей навигации, копировать, передавать, чистить — в общем, делать все, что нужно, чтобы удобно работать с ними не только на одном компьютере, но на таком количестве машин, какое тебе понадобится. Linken Sphere никак не привязывается к железу, а для скачивания доступны любые типы установщиков. Так что можно смело иметь браузер на разных машинах с разной ОС, работая по очереди с одним логином и паролем. Кроме того, благодаря облаку ничего даже не придется физически переносить — достаточно запустить браузер на любой машине со своим логином и паролем, чтобы получить доступ ко всем используемым профилям.

Основные параметры браузера настраиваются либо вручную (для тех, у кого сильный скилл и много времени), либо при выборе встроенных или покупных слепков реальных устройств. Браузер содержит порядка 50 000 встроенных бесплатных слепков, но для определенных задач оптимальным вариантом будет покупка слепков в магазине. Он доступен для лицензий от шести месяцев (PRO и PREMIUM). Процедура покупки проста, плюс есть фильтры по браузеру и ОС. Купленный слепок автоматически загружается прямо в браузер.

Как уже говорилось, у каждой сессии может быть настроен собственный выход в сеть. Браузер поддерживает несколько распространенных режимов работы:

No Proxy — использование основного канала интернета;

— использование основного канала интернета; Tor — использование сети Tor для соединения;

— использование сети Tor для соединения; SSH — подразумевает использование туннелей SSH;

— подразумевает использование туннелей SSH; Tor + SSH — сочетание «Tor + туннель»;

— сочетание «Tor + туннель»; HTTP — HTTPS-прокси;

— HTTPS-прокси; Dynamic socks — динамический прокси;

— динамический прокси; Socks — прокси Socks5.

Также в браузере предусмотрен искусственный слив WebRTC, что позволяет держать его включенным при работе, но не светить реальный IP. Плюс есть возможность проксировать соединение в браузер, используя привычные Proxifier + Bitvise/Plink.

Еще из интересных функций можно отметить эмуляцию тачскрина и гироскопа (помогает имитировать мобильные устройства), эмуляцию ручного ввода при копировании текста и автоматическую «бродилку», которая может посещать нужные сайты в фоновом режиме. Она, кстати, заметно дорабатывается от версии к версии и постепенно стала очень полезным инструментом.

Кому будет полезен Linken Sphere?

На наших каналах в Telegram общается более 2000 человек: Linken Sphere привлекает людей из самых разных областей — от арбитража до багхантинга. Немалое число наших пользователей работает с социальными сетями, поиском и рекламой. В общем, применить возможности браузера можно в самых разных направлениях.

WWW Недавно был опубликован кейс, в котором один из известных арбитражников рассматривал «Сферу» как основной инструмент в своей работе.

Как это работает

После оплаты на сайте ты получаешь доступ в личный кабинет, где необходимо пополнить баланс перед началом работы. В автоматическом режиме принимается биткоин, но в ручном режиме также принимаются альткоины и WebMoney. После того как баланс пополнен, необходимо выбрать тарифный план — всего предусмотрено три варианта: Light, PRO и Premium.

INFO Для новых аккаунтов доступен недельный тест всего за 30 долларов.

Вариант Light — наиболее доступный, всего 100 долларов в месяц. Но по этому тарифному плану пользователь получает лишь доступ к браузеру без возможности покупки конфигов (слепков компьютеров, которые позволяют достичь быстрой уникализации и избавиться от дополнительных настроек), остальные же два тарифа дают доступ к так называемому конфигшопу и более выгодны в финансовом плане, если ты планируешь пользоваться продуктом долгосрочно.

Итак, пополнил баланс, оплатил тариф — скачивай программу. Доступны варианты для Windows, Mac и Linux. Существует также portable-версия. После установки программы необходимо ввести логин и пароль, указанные при регистрации на сайте. Теперь все готово, вперед!

По умолчанию при запуске и авторизации программа использует сеть Tor для отстука на сервер, чтобы не засвечивать реальный IP пользователя. Эту функцию можно при желании отключить, тогда соединение с сервером для проверки лицензии будет устанавливаться при помощи нативного соединения.

После запуска программы ты увидишь обычный браузер с адресной строкой. Отличает Linken Sphere лишь наличие одной важной кнопки — с нее-то и начнется дальнейшая работа: Setup session provider. После нажатия на нее мы попадаем в меню настройки «сессии».

Сессия — это, по сути, браузер в браузере — со своими настройками параметров системы, заголовков, отпечатков и cookies. То есть в одной программе ты можешь хранить огромное число аккаунтов, каждый из которых будет ходить в сеть с разными данными. Благодаря поддержке мультипоточности ты можешь работать с множеством таких аккаунтов одновременно, что невероятно удобно.

Заключение

Linken Sphere — интересное решение «все в одном», которое действительно может значительно облегчить множество рутинных задач. Разумеется, сам по себе браузер не может быть панацеей от возможных проблем в работе, но в умелых руках будет очень полезен. Мы открыто общаемся со своей аудиторией и в случае чего можем помочь советом. Программа быстро развивается, и ты можешь встретить немало положительных отзывов на форумах, включая иностранные.

Обобщая сказанное, мы можем смело рекомендовать браузер тем, кто ценит свое время и готов платить деньги за повышение эффективности труда. Если тебя заинтересовала наша разработка, но ты бы хотел узнать что-то еще, то обязательно полистай документацию или закинь свой вопрос в Telegram, в группу @spherechat.