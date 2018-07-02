Помнишь, когда-то на обложке X писали «журнал для компьютерных хулиганов»? Давай для разнообразия отвлечемся от компьютера и протестируем одну диковинную штуковину — моторизованные роликовые коньки Turbo Jetts фирмы Razor. На первый взгляд — потрясающий «хулиганский» аксессуар.

INFO Razor — американский бренд самокатов, мировой лидер, фактически изобретатель самоката в современном виде. В России его продукцию распространяет официальный дистрибьютор.

Если обычные ролики сами себе обувь, то эти надеваются на кеды или кроссовки сверху. Ты можешь сказать, что такой вид был популярен сто лет назад, и морально устарел. Но дело в том, что это не простые ролики — внутри спрятан электромотор, который будет везти тебя со скоростью до 16 км/ч. Этакое продолжение популярного тренда электросамокатов и электроскейтов, но еще компактнее и еще портативнее. Сняв их, ты спокойно сможешь закинуть их в рюкзак и, не переодевая обувь, пересесть в транспорт. Весят они всего 2,3 кг.

Что ж, приступаем к тестированию! Дано:

человек, молодой душой, возраст под тридцать, никогда не видавший тренажерного зала; впрочем, спортивная форма не катастрофическая, есть опыт катания на роликовых коньках и на вейвборде (он же рипстик);

ролики Turbo Jetts, предоставленные производителем и пришедшие ко мне через несколько рук. Да, им пришлось походить по редакции и натворить бед, прежде чем они нашли человека, который прочитал инструкцию и набрался терпения. Тем, кто слишком лих и смел, они принесли лишь боль!

Действительно, ролики обкатать оказалось совсем не просто, но если ты, как и я, любишь трудности и вызовы, готовься к родео. Я всю жизнь хотела кроссовки со встроенными колесами, но Turbo Jetts — это совсем другое дело! В них мотор мощностью 80 ватт и аккумулятор на 12 вольт. При мысли о них у меня в голове сразу всплывает карикатура про собаку с мороженым в лапе и на роликах. Ну а как ей иначе удается ехать вперед?

На вид Turbo Jetts смотрятся отлично — черные с красными деталями, поблескивают на солнце. Колеса диаметром 50 мм сделаны из полиуретана, они быстрые, плавные и бесшумные. Поначалу конструкция кажется громоздкой, но когда начинаешь ехать, просто перестаешь ее замечать.

Прибыв к месту катания, крепишь Turbo Jetts на пятку к любой обуви без каблука. Конечно, все зависит от конкретных ботинок и размера ноги, но лично мне ролики натерли кожу на ахиллесовом сухожилии, когда я каталась в кедах. В кедах выше щиколотки такой проблемы не было.

Крепление на липучку тоже рассчитано на ноги побольше моих, либо для более массивной обуви. В моем случае оказалось, что на застежках поверхность с микрокрючками velcro и поверхность с петельками соединяются только на 1 см, а ведь чем больше площадь соприкосновения, тем надежнее крепится ролик. Будь у меня под рукой скейтерские кроссовки, я бы этого не заметила. Кстати, пластиковое основание раздвигается под любую ширину стопы до 46 размера и крепко держится на пятке.

Инструкция оказалась краткой, но полезной. Главный совет — не спеши включать питание сразу же, а начинай с упражнения на баланс. Попробуй покататься для начала на выключенных роликах и не приземлиться на копчик. Честное слово, задача не из легких!

Почувствовав себя увереннее и научившись балансировать, я включила мотор — для этого сбоку ведущего ролика есть кнопка, которая горит, когда питание включено. Да, один из роликов ведущий, именно на нем закрелен мотор и аккумулятор, а второй ролик — это просто дополнительная пара колес.

Решить, на какую ногу надеть основной ролик, будет проще тем, кто катался на скейте или рипстике: выбирай ту ногу, которую ставишь впереди. Катаясь на Turbo Jetts тоже важно ставить ноги не параллельно, а одну позади другой или по диагонали, это нужно для большей устойчивости.

Главная трудность, которую приходится преодолеть — положение «на пятках»: именно так нужно балансировать, чтобы вес тела пришелся на колеса. Но при этом именно давлением на пятку активируется мотор. Получается, что есть опасность, потеряв равновесие, разогнаться еще сильнее и упасть назад.

Раньше у меня были обычные ролики без тормозов, на которых тоже легко было приземлиться на попу, но здесь механизм остановки совсем другой. Так что пришлось немного переучиваться: чтобы затормозить, нужно опереться на переднюю часть стопы, тогда мотор постепенно остановится, а подушечка стопы затормозит движение.

Кстати, чтобы запустить мотор, нужно сначала слегка разбежаться, оттолкнуться и начать катиться, это даст импульс для старта мотора. Классное ощущение, когда мотор с жужжанием постепенно перехватывает тягу на себя и продолжает движение.

Регулировка «газа» весьма плавная, стоит немного приноровиться, и можно разгоняться и тормозить без рывков, усиливая и ослабляя давление пятки на заднюю часть ролика.

На ровной поверхности батарейки хватит на полчаса, то есть на одном заряде можно проехать восемь километров. Доехать до работы, пожалуй, не выйдет, а вот покататься вечером — вполне! Обидно, когда ролики начинают тянуть слабее, но что поделаешь, полной зарядки аккумулятора придется подождать полтора-два часа. Сменных аккумуляторов пока нет в продаже.

В общем, кататься мне понравилось. Особенное удовольствие и адреналин получаешь от того, что сначала нужно научиться — это тебе не самокат, на который встал и поехал, здесь придется попотеть! Жаль только, что мне не хватило времени как следует потренироваться, чтобы бесстрашно разгоняться до максимума и ловко маневрировать. Возможно, 16 км/ч сейчас не кажутся тебе слишком уж большой скоростью, но это только пока у тебя под пятками не крутятся маленькие колесики.

INFO Согласно инструкции, ролики не подходят для людей тяжелее 80 кг. Но, судя по видео в интернете, многие пренебрегают этой рекомендацией и еще не раздавили свои «Джетсы».

Инструкция Razor настаивает, что пользоваться роликами следует людям не младше девяти лет. Как мне показалось, хорошо бы быть и не сильно старше: ловкость и смелость обычно только убывают с годами — а они тут очень пригодятся. Но, конечно, подростком быть не обязательно: мне вполне удалось покататься и получить удовольствие, несмотря на предпенсионный возраст.

Чем не стоит пренебрегать, так это качеством асфальта и наличием препятствий на пути. Старайся кататься на свободных площадках без поребриков, заборов, ям и травы, иначе есть неплохой шанс не только испортить ролики, но и лично встретиться с асфальтом. Слишком бугристых поверхностей тоже стоит избегать, по крайней мере, не имея достаточно опыта — ролики на них теряют предсказуемость.

И главное: используй защиту!