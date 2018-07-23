Мы уже неоднократно рассказывали о взломе приложений для Android. Несколько раз мы вскрывали приложения практически голыми руками, имея только декомпилятор и дизассемблер, один раз прибегли к помощи фреймворка Frida, но есть и еще один, одновременно очевидный и неочевидный способ взлома — использовать отладчик.

Строго говоря, это не то чтобы отдельный способ взлома, а скорее, способ разобраться в поведении приложения, чтобы найти его слабые места. Смысл здесь следующий: представь, что у тебя на руках семпл малвари. Ее код сильно обфусцирован, декомпилятор едва переваривает половину кода, и разобраться в ее работе почти невозможно. Тебе нужен способ проследить ее воркфлоу, разобраться в том, какая цепочка классов вызывается при возникновении определенных событий.

Во все времена лучший способ сделать это состоял в использовании отладчика. Но есть одна проблема: у тебя нет исходников, а без них отладчик мало полезен в твоем деле. Зато у тебя есть возможность декомпилировать приложение в Java (нередко только частично) или в достаточно высокоуровневый (в сравнении с машинным кодом) код smali, который всегда будет полностью корректным.

Так что в целом алгоритм твоих действий будет выглядеть так:

Достаем подопытное приложение из устройства. Дизассемблируем его, выставляем флаг отладки. Собираем обратно и устанавливаем на устройство. Импортируем декомпилированный или дизассемблированный код в Android Studio. Запускаем отладку, будто это наше приложение.

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Флаг отладки

Android устроен таким образом, что не позволит подключиться с помощью отладчика к приложению, которое этого не хочет. А факт «хотения» определяется флагом отладки, который представляет собой простую строку в файле AndroidManifest.xml приложения.

Поэтому первое, что мы должны сделать, — это разобрать приложение, выставить флаг отладки в значение true и собрать обратно. Проще всего это сделать с помощью утилиты apktool. Просто натравливаем ее на подопытное приложение, и готово:

$ java -jar apktool.jar d app.apk

В текущем каталоге появится подкаталог app (ну или как назывался пакет с приложением).

Далее переходим в него и видим несколько файлов и каталогов. Нам они еще пригодятся, а пока открываем файл AndroidManifest.xml в текстовом редакторе и находим строку, начинающуюся с <application . Это тег application, который описывает приложение в целом. Именно к нему мы должны добавить атрибут android:debuggable="true" . Просто вставь его сразу после application:

<application android:debuggable="true" ...

Теперь приложение необходимо запаковать и подписать:

$ java -jar apktool.jar b app $ java -jar sign.jar app.apk

Утилиту sign можно найти на GitHub.

После этого приложение можно установить на устройство.

Декомпиляция и дизассемблирование

Дизассемблерный листинг приложения у нас уже есть, мы получили его, разобрав приложение с помощью apktool. Мы можем импортировать его в Android Studio и начать отладку. Но лучше все-таки попытаться получить исходники Java, гораздо более легкие в чтении.

Для этого приложение необходимо декомпилировать. Сделать это можно с помощью нескольких различных инструментов, но я предпочитаю использовать декомпилятор Jadx. Он хорошо переваривает код, имеет средства деобфускации и активно развивается.

Скачиваем Jadx, запускаем, выбираем apk-файл приложения. Откроется главное окно приложения. Слева будут пакеты, справа исходники. Лучше сразу проверить их корректность (действительно ли получился читаемый Java-код), а затем можно экспортировать их с помощью меню File → Save as gradle project.