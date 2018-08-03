Не знаю, как тебе, а мне всегда казалось странным, что мощный смартфон, связывающий людей друг с другом и всем остальным миром, в качестве ключевого элемента интерфейса использует абсолютно бесполезный неинформативный экран со значками. Да, есть бейджи, да, иконки часов и календаря действительно показывают время и дату, но вы серьезно? Первое, что видит пользователь, — это просто сетка иконок?

WWW Если ты просто хотел узнать, какой ответ на приведенный выше вопрос предлагаю я, вот ссылка: AIO Launcher. Приложение бесплатное и работает на любом Android-смартфоне с версией ОС от 4.4.

В чем проблема

Представь себе, что ты садишься за штурвал самолета (или тренажера). Перед тобой огромная приборная панель, но все многочисленные информационные экраны и тумблеры закрыты крышками, на которых приведено название и краткое описание спрятанного под ними элемента управления. В первый день обучения инструктор объясняет тебе правила: крышки открываются легким прикосновением, но, когда открываешь одну из них, остальные закрываются. Сделано так, чтобы ты всегда знал, где и что находится, и не потерялся в море экранов, тумблеров и рычагов.

В первые дни обучения ты благодаришь конструкторов, придумавших такую дружелюбную к новичкам систему управления. Но со временем замечаешь, что она работает против тебя. Ты уже разобрался, что к чему, тебе надо контролировать самолет, знать, что происходит, и иметь прямой доступ к любым элементам управления. Поэтому ты просишь инструктора отключить функцию автоматического закрытия крышек, а еще лучше убрать их вообще.

Но инструктор отвечает, что это невозможно, и добавляет, что все современные самолеты оснащены именно такой приборной панелью, это стандарт; и вообще, много ты понимаешь в интерфейсе, который придумал гениальный Дронни Ойв!

Я не приравниваю самолеты к смартфонам, а лишь хочу показать, что пользователю системы, генерирующей огромное количество информации, лучше видеть эту информацию на месте, а не только после прикосновения пальца. Но все не так. Вместо информации нам предлагают смотреть на «крышки» (иконки), под которыми эта информация прячется.

Да, в Android есть виджеты, и, потратив уйму времени, ты сможешь найти виджеты, показывающие любую полезную тебе информацию… и получишь пестрый экран, оформленный в разном стиле, цвете и с различными размерами шрифтов. Будет ли он удобен? Нет, я пробовал, это мучение.

А ведь многие из нас уже видели действительно правильный домашний экран смартфона. Это экран «Сегодня» в Windows Mobile. Да, я тоже не люблю эту ОС и считаю крайне неудобной в использовании, но домашний экран WM был шагом в правильную сторону.

Позже, уже в домашнем экране Windows Phone, MS попыталась сделать «нечто подобное, но в современном стиле». Однако плитки Windows Mobile получились скорее прикольные, чем информативные. Они занимали слишком много пространства и часто вместо детальной информации показывали число или пару слов о каком-то событии.

Еще был SlideScreen, невероятно крутой лаунчер для Android от Larva Labs. Его экран почти полностью состоял из информации: последние письма, сообщения в Twitter и Facebook, пропущенные звонки, СМС и даже котировки акций. Larva Labs сделали это еще во времена Android 2.1, но вскоре выяснилось, что окупить разработку такого приложения просто невозможно: пользователи не понимали его и отказывались уходить с привычного иконочного интерфейса.

Свои попытки были у Yahoo (Aviate), MS (Microsoft Launcher) и независимых разработчиков (хороший пример: ASAP Launcher). Лично мне ни одна из них не показалась удачной. Разработчики либо боялись полностью отказываться от концепции иконок на рабочем столе, либо использовали пространство экрана крайне нерационально.

Пришла идея сделать все по-своему.

Простота, минимализм, эффективность

Ключевые идеи AIO Launcher:

1. К черту иконки. Сетка иконок — пестрая мозаика без какой-либо информационной нагрузки. Как выглядит иконка Skype? Лично я вспоминаю нечто невнятное яркого синего цвета. А Dropbox? Уже угадываются черты коробки, которой давно нет, но главное — это темно-синий, не так ли? Еще у нас есть Feedly — зеленый, Сбербанк — снова зеленый. Pocket — красный, Yandex Taxi — желтый.

Мы дифференцируем не иконки, а цвета и названия. Иконки — ненужный отвлекающий шум. По-хорошему их просто не должно быть. И по умолчанию в AIO Launcher их нет. Зато есть сортировка приложений по количеству запусков, так что на экране всегда находится только то, что тебе нужно, то, чем ты пользуешься.

2. Что еще должно быть на экране? На экране устройства, который называется «телефон»? Конечно же, список звонков твоей бабушки. А еще последние СМС.

Но у нас же не просто телефон, это смартфон. Поэтому обязательно покажем погоду, почту, новости, твиты, сообщения телеграма, календарь и, конечно же, курс биткойна. Заставим все это просто работать без всяких логинов и получим смартфон с большой буквы. Смартфон, который сразу покажет всю нужную инфу без необходимости нажимать что бы то ни было. Разве не так это должно работать?

AIO Launcher — не произведение искусства и не конкурент всем вашим Nova лаунчерам, это приложение, которое просто делает работу со смартфоном удобной.

Выводы

Странно, что настолько очевидная простая идея существует в столь малых вариантах. Странно видеть людей, «раздевающих» смартфон так, чтобы было видно одни обои. Странно, что мне вообще пришлось писать AIO Launcher, вместо того чтобы пользоваться чем-то готовым.