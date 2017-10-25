В популярнейшем веб- и прокси-сервере nginx была обнаружена занятная уязвимость: специально сформированным запросом можно получить информацию о внутренней структуре приложения. Этот баг томился без малого десять лет, и подвержены ей версии с 0.5.6 и до 1.13.2 включительно — то есть с 2007 года по июль 2017-го. Nginx, как известно, используется на каждом третьем-четвертом сайте, так что изучить эту лазейку не помешает.

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Тестовый стенд

Для проведения экспериментов нам понадобится тестовая площадка. Конечно, всегда можно самому установить и настроить нужный дистрибутив, но зачем, когда можно просто взять и сразу перейти непосредственно к опытам? Тем более наши китайские коллеги уже собрали готовую уязвимую среду и выложили ее в виде докер-контейнера. Скачать его можно из репозитория vulapps. На странице полно иероглифов, так что вот тебе команда, которая нужна для запуска сервера:

docker run --rm --cap-add=SYS_PTRACE --security-opt seccomp=unconfined -d -p 80:80 medicean/vulapps:n_nginx_1

Вообще, в этом репозитории ютится множество стендов для тестирования разных уязвимостей, советую изучить на досуге.

После успешного выполнения команды на 80-м порте у нас будет висеть подопытный веб-сервер nginx версии 1.13.1.

Если вдруг тебе захочется немного подебажить, то рекомендую приаттачиться к контейнеру и выполнить

apt-get update && apt-get install nano build-essential gdb nginx-dbg=1.13.1-1~stretch service nginx stop && service nginx-debug start ps -aux|grep nginx

Теперь можно присоединяться к процессу (worker process) с помощью gdb.

gdb --pid <pid>

Сразу предупреждаю, что импакт у уязвимости невесть какой, однако покопаться в ней интересно.

Немного о Range

Причина уязвимости — в некорректной обработке байтовых диапазонов в заголовке Range. Возможно, ты в курсе, что это такое, но давай на всякий случай повторим.

Заголовок Range используется, когда нужно получить не полный ответ от сервера, а только его часть. Формат допустимых значений заголовка подробно описан в спецификации протокола HTTP 1.1 RFC2616.

Согласно стандарту, в качестве значений можно указывать диапазоны для выборки. Они состоят из двух частей: размерность диапазона и список правил выборки. В качестве размерности используются байты.

Range: bytes=[-]<begin>-[<end>][,]

Саму выборку можно делать двумя способами. Первый — указать две позиции: начало выборки и ее конец. Причем стандарт четко определяет, что начальная позиция должна быть не меньше нуля, а конечная обязательно больше начальной или равна ей. Если это условие не соблюдается, то заголовок должен быть проигнорирован. Если в качестве последней позиции указано значение, которое больше размера запрашиваемого документа или равно ему, то последней позицией считается текущий размер документа в байтах минус один. То же самое касается тех случаев, когда конечная позиция не указана вообще.

К примеру, если размер документа 138 байт, то bytes=1-137 получит от сервера 137 байт информации, начиная со второго и заканчивая последним.

Помимо этого, в ответе присутствует заголовок Content-Range , где после слеша указан полный размер документа, который мы запрашиваем.

Второй способ — выборка последних N байт тела документа. Если размер документа меньше, чем указанный в запросе, то будет выбран весь документ. Например, bytes=-7 запрашивает последние 7 байт.

Также спецификация разрешает в одном заголовке Range указать несколько диапазонов, в качестве разделителя используется запятая.

Отмечу, что если ответ сервера содержит заголовок Accept-Ranges , то он поддерживает получение данных частями, когда в запросах есть хидер Range. Но, конечно же, это не говорит со стопроцентной вероятностью о его поддержке или ее отсутствии. Так что рекомендую все проверять на практике.

Углубляемся в детали

В nginx за обработку заголовка Range отвечает модуль ngx_http_range_header_filter_module , который вызывает функцию ngx_http_range_header_filter .

/src/http/modules/ngx_http_range_filter_module.c

146: static ngx_int_t 147: ngx_http_range_header_filter(ngx_http_request_t *r) 148: {

Если в пакете указан только один диапазон, то выводом информации занимается функция ngx_http_range_singlepart_header , а если несколько, то ngx_http_range_multipart_header .