В этом материале мы познакомимся с основными утилитами для Linux hardening. На русском языке это называется как-то вроде «проверка уровня защищенности Linux-систем и оценка корректности конфигов с точки зрения ИБ». Разумеется, мы не только сделаем обзор программ, но и приведем примеры их использования.

Сам себе аудитор, или безопасность собственными силами

Перед администраторами, а уж тем более перед аудиторами ИБ часто встают задачи проверить защищенность большого количества хостов за очень короткое время. И конечно, для решения этих задач в Enterprise-сегменте существуют специализированные инструменты, к примеру такие, как сетевые сканеры безопасности. Уверен, что все они — от open sources движка OpenVAS до коммерческих продуктов типа Nessus или Nexpose — известны нашему читателю. Однако этот софт обычно используется, чтобы искать устаревшее и потому уязвимое ПО и затем запустить патч-менеджмент. К тому же не все сканеры учитывают некоторые специфические особенности встроенных механизмов защиты Linux и других open sources продуктов. Ну и не в последнюю очередь значение имеет цена вопроса, ведь коммерческие продукты в состоянии позволить себе разве что компании, выделяющие под это дело бюджеты.

Именно поэтому сегодня речь пойдет о специализированном наборе свободно распространяемых утилит, которые могут диагностировать текущий уровень защищенности системы, оценить потенциальные риски, к примеру «лишние сервисы», торчащие в интернет, или небезопасный конфиг по умолчанию, и даже предложить варианты исправления найденных недостатков. Еще одно преимущество использования этих тулз заключается в возможности тиражировать типовые сценарии проверки фермы из любого количества Linux-систем и формировать документально подтвержденную базу тестов в виде логов и отдельных репортов.

Практические аспекты аудита защищенности

Если посмотреть глазами аудитора, то подход к тестированию можно разделить на два типа.

Первый — это соответствие так называемым compliance-требованиям, здесь проверяется наличие обязательных элементов защиты, прописанных в каком-либо международном стандарте или «best practice». Классический пример — требования PCI DSS для платежных ИТ-систем, SOX404, NIST-800 series, MITRE.

Второй — это сугубо рациональный подход, основанный на вопросе «А что еще можно сделать, чтобы усилить защищенность?». Тут нет обязательных требований — только твои знания, светлая голова и умелые руки. К примеру, это обновление версии ядра и/или пакетов приложений, включение шифрования томов, форсирование SELinux, настройка файрвола iptables.

Все, что относится ко второму подходу, принято называть специальным термином Hardening, что еще можно определить как «действия, направленные на усиление уровня исходной защищенности операционной системы (или программы) преимущественно штатными средствами».

Соответствие compliance-требованиям, как правило, проверяют при подготовке к прохождению обязательного аудита типа PCI DSS или другого сертификационного аудита. Мы же больше уделим внимание Hardening-составляющей. Все крупные разработчики предлагают для своих продуктов Hardening Guidelines — руководства, содержащие советы и рекомендации, как усилить защищенность, учитывая штатные механизмы безопасности и специфику софта. Так, подобные руководства есть у Red Hat, Debian, Oracle, Cisco.

INFO Hardening — это термин из мира ИБ, который обозначает процесс обеспечения безопасности системы (программы) за счет снижения ее уязвимости и, как правило, с использованием только штатных утилит или механизмов защиты.

Кстати, на Хакере уже была схожая статья про настройку опций Hardening, но тогда речь шла именно о настройке. Мы же сначала почекаем нашу систему с помощью специальных утилит, то есть проведем аудит ИБ, оценим текущий уровень защиты, а потом уже накрутим туда security option, если необходимо. Ну или еще как вариант: если сервер уже оттюнингован с точки зрения безопасности, наши тулзы смогут это проверить и, возможно, подсказать, что же можно сделать еще.

Обзор инструментов

1. Lynis — auditing, system hardening, compliance testing

Lynis — первая в нашем списке инструментов и, пожалуй, самая навороченная тулза для аудита Linux-систем. При этом она очень простая в использовании и очень наглядная — все тесты и их результаты выводятся на экран. Утилита сканирует настройки текущего уровня безопасности и определяет состояние защищенности (hardening state) машины. Найденные тревожные сигналы и важные алерты безопасности, сгруппированные по блокам, выводятся в консоль терминала и отдельно в лог-файл. Кроме сведений о безопасности, Lynis также поможет получить общесистемную информацию, информацию об установленных пакетах и возможных ошибках конфигурации, обновлениях ядра.

Разработчиками заявлена поддержка огромного числа операционных систем: от Arch, BackTrack, Kali до разновидностей Debian/Ubuntu, RHEL/CentOS, SuSE, BSD-семейства (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, DragonFly BSD), а также более экзотичных HPUX, Solaris 10+, TrueOS и macOS.

Вся документация с более подробным описанием и примерами использования доступна в разделе Lynis Documentation на официальном сайте CISOfy. Если не хочешь ограничиваться предлагаемыми тестами, есть возможность разработки собственных. Более подробно об этом написано в разделе Lynis Software Development Kit. Ну и для тех, кто еще сомневается, устанавливать или нет утилиту, разработчики подготовили небольшое demo, поясняющее, как происходит установка и первичный запуск.

Кроме бесплатной версии, которую мы и будем чуть ниже использовать, разработчики предлагают решение Enterprise-уровня. В этом случае к стандартной поставке добавляется веб-интерфейс для администрирования, опциональные дашборды, дополнительная документация (hardening snippets) и развернутый план корректировки выявленных нарушений. И это еще не все, данное решение ко всему прочему можно получить в виде облачного сервиса (Software-as-a-Service).

Lynis выполняет сотни отдельных тестов, чтобы определить состояние защищенности системы. Сама проверка защищенности заключается в выполнении набора шагов от инициализации программы до генерации отчета.

Поскольку Lynis весьма гибкий и многопрофильный инструмент, она используется для различных целей. К примеру, типовые варианты использования Lynis включают:

аудит безопасности (типовой сценарий, задаваемый пользователем);

тестирование на соответствие требованиям (например, PCI DSS, HIPAA, SOX404, OpenSCAP, NSA);

обнаружение уязвимостей (устаревшее ПО);

режим Penetration testing (попытка эскалации привилегий);

улучшение системы (незадействованные твики ядра, демонов и прочего).

Установить утилиту можно несколькими способами — как с помощью загрузки из хранилища GitHub:

git clone https://github.com/CISOfy/lynis cd lynis ./lynis

так и установкой из репозитория Debian/Ubuntu:

sudo apt-get update sudo apt-get install lynis

И для RPM-ориентированных дистрибутивов (предварительно добавив соответствующие репозитории):

yum install linus -y

Установка на macOS:

$ brew search lynis $ brew install lynis

Чтобы запустить Lynis, достаточно указать хотя бы один ключ. К примеру, для запуска всех имеющихся тестов следует указать ключ -c (check all, проверить все):

# Полный набор тестов sudo lynis audit system -c # Типовой набор тестов sudo lynis audit system -c # Сканирование удаленного хоста audit system remote <host>

Перед аудитом всегда полезно проверить, доступна ли новая версия Lynis:

lynis update info && lynis update check

У утилиты Lynis, помимо стандартного, существует еще один режим — непривилегированного запуска:

lynis audit --pentest

Если же ты хочешь поместить имя аудитора, запустившего тестирование, просто добавь параметр -auditor <name> :

sudo lynis audit system -c -auditor Daddy

На любом этапе аудита процесс проверки может быть продолжен (Enter) либо принудительно прекращен (Ctrl+C). Результаты выполненных тестов будут писаться в журнал Lynis в /var/log/lynis.log . Учти, что журнал будет перезаписываться при каждом следующем запуске утилиты.

Для тестирования на систематической основе в автоматическом режиме можно назначить соответствующее задание в планировщик Cron с помощью ключа -cronjob . В таком случае утилита будет запускаться по заданному шаблону (конфигу) и не будет выводить никаких интерактивных сообщений, вопросов и предупреждений. Все результаты сохранятся в лог. К примеру, вот скрипт запуска утилиты с дефолтным конфигом раз в месяц:

#!/bin/sh AUDITOR=”automated” DATE=$(date +%Y%m%d) HOST=$(hostname) LOG_DIR=”/var/log/lynis” REPORT=”$LOG_DIR/report-${HOST}.${DATE}” DATA=”$LOG_DIR/report-data-${HOST}.${DATE}.txt” cd /usr/local/lynis ./lynis -c –auditor “${AUDITOR}” –cronjob > ${REPORT} mv /var/log/lynis-report.dat ${DATA} # End

Сохрани этот скрипт в каталог /etc/cron.monthly/lynis . И не забудь добавить пути для сохранения логов ( /usr/local/lynis and /var/log/lynis ), иначе возможна некорректная работа.

Можно посмотреть список всех доступных для вызова команд:

lynis show commands

Особо любопытные могут глянуть настройки из конфига по умолчанию:

lynis show settings

Краткий инструктаж по работе с утилитой:

man lynis

Варианты возможных статусов по результатам проверки ограничиваются следующим списком: NONE, WEAK, DONE, FOUND, NOT_FOUND, OK, WARNING.

Запуск отдельных тестов в Lynis

На практике бывает необходимо провести лишь некоторые тесты. К примеру, если твой сервак выполняет только функции Mail Server или Apache. Для этого мы можем использовать параметр -tests . Синтаксис команды выглядит следующим образом:

lynis -tests “Test-IDs”

Если тебе сложно разобраться из-за большого количества идентификаторов тестов, то ты можешь использовать групповой параметр -test-category . С помощью данной опции Lynis запускает идентификаторы только тех тестов, которые входят в определенную категорию. Например, мы планируем запустить тесты брандмауэра и ядра:

./lynis -tests-category “firewalls kernel”

Список всех доступных тестов можно посмотреть в разделе Controls.

Помимо этого, функциональность Lynis расширяют различные плагины, которые можно дописывать самостоятельно, а можно подкладывать новые в существующую директорию.

Предложения по исправлению (Suggestions)

Все предупреждения (Warnings) будут перечислены после результатов. Каждое начинается с текста предупреждения, потом рядом в скобках указывается тест, который его сгенерировал. В следующей строке предлагается решение проблемы, если оно существует. По факту последняя строка — это URL-адрес, по которому ты сможешь посмотреть подробности и найти дополнительные рекомендации, как устранить возникшую проблему.

Профили

Профили, которые управляют аудитом, определяются в файлах с расширением .prf, расположенных в каталоге /etc/lynis . Профиль по умолчанию называется, предсказуемо, default.prf . Разработчики не рекомендуют править его напрямую: любые изменения, которые ты хочешь внести в аудит, лучше добавлять в файл custom.prf , находящийся в том же каталоге.