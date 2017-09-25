Содержание статьи
WARNING
Материал адpесован специалистам по безопасности и тем, кто собираeтся ими стать. Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный материалами данной статьи.
Настоятельно рекомендую, прежде чем читать материал, ознакомиться с другой моей публикацией, в которой я попытался объяснить принцип работы протокола DHCP и как с его помощью атаковать клиенты и сервер, ведь именно о DHCP сегодня и пойдет речь.
Преамбула
Итак, как и всегда, для данной атаки есть пара ограничений:
- Мы должны быть подключены к атакуемой точке доступа.
- У нас должна быть возможность прослушивать широковещательный трафик в сети и перехватывать широковещательные запросы DHCPDISCOVER, DHCPREQUEST и ARP, чтобы обнаруживать конфликты адресов в локальной сети.
Итак, как же это работает? Атака разделяется на несколько этапов:
- Производим атаку DHCP Starvation.
- Отправляем Wi-Fi Deauth пакеты.
- Перехватываем ARP-запросы от клиентов, отвечаем на них, чтобы создать конфликт IP-адресов и принудить клиента отправить DHCPDECLINE.
- Перехватываем запросы DHCPDISCOVER и DHCPREQUEST, отвечаем на них.
- Profit!
Разберемся в этой схеме поподробнее.
DHCP Starvation
Подключаемся к атакуемой Wi-Fi-сети и производим атаку DHCP Starvation с целью пополнить пул свободных IP-адресов. Для этого необходимо выполнить следующие шаги.
-
Формируем и отправляем широковещательный DHCPDISCOVER-запрос, при этом представляемся как DHCP relay agent. В поле giaddr (Relay agent IP) указываем свой IP-адрес 192.168.1.172, в поле chaddr (Client MAC address) — рандомный MAC 00:01:96:E5:26:FC, при этом на канальном уровне в SRC MAC выставляем свой MAC-адрес: 84:16:F9:1B:CF:F0.
-
Сервер отвечает сообщением DHCPOFFER агенту ретрансляции (нам) и предлагает клиенту с MAC-адресом 00:01:96:E5:26:FC IP-адрес 192.168.1.156.
-
После получения DHCPOFFER отправляем широковещательный DHCPREQUEST-запрос, при этом в DHCP-опции с кодом 50 (Requested IP address) выставляем предложенный клиенту IP-адрес 192.168.1.156, в опции с кодом 12 (Host Name Option) — рандомную строку dBDXnOnJ. Важно: значения полей xid (Transaction ID) и chaddr (Client MAC address) в DHCPREQUEST и DHCPDISCOVER должны быть одинаковыми, иначе сервер отбросит запрос, ведь это будет выглядеть как другая транзакция от того же клиента либо другой клиент с той же транзакцией.
-
Сервер отправляет агенту ретрансляции сообщение DHCPACK. С этого момента IP-адрес 192.168.1.156 считается зарезервированным за клиентом с MAC-адресом 00:01:96:E5:26:FC на 12 ч (время аренды по умолчанию).
Wi-Fi Deauth
Следующим шагом проводим Wi-Fi Deauth. Работает эта схема примерно так.
Продолжение статьи доступно только подписчикам
Cтатьи из последних выпусков журнала можно покупать отдельно только через два месяца после публикации. Чтобы читать эту статью, необходимо купить подписку.
Подпишись на журнал «Хакер» по выгодной цене!
Подписка позволит тебе в течение указанного срока читать ВСЕ платные материалы сайта, включая эту статью. Мы принимаем оплату банковскими картами, электронными деньгами и переводами со счетов мобильных операторов. Подробнее о подписке
Комментарии