Атака «человек посередине», пожалуй, первое, что приходит на ум, когда возникает задача получить пользовательские данные, такие как логины и пароли к различным сервисам, а также передаваемую информацию: почту, сообщения мессенджеров и прочее. ARP-спуфинг, DNS-спуфинг, ICMP-редирект, Evil twin — про все эти техники ты уже, возможно, слышал. В данной статье я расскажу тебе про еще один способ устроить MITM в Wi-Fi-сети, не самый простой, но работоспособный.

WARNING Материал адpесован специалистам по безопасности и тем, кто собираeтся ими стать. Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный материалами данной статьи.

Настоятельно рекомендую, прежде чем читать материал, ознакомиться с другой моей публикацией, в которой я попытался объяснить принцип работы протокола DHCP и как с его помощью атаковать клиенты и сервер, ведь именно о DHCP сегодня и пойдет речь.

Преамбула

Итак, как и всегда, для данной атаки есть пара ограничений:

Мы должны быть подключены к атакуемой точке доступа. У нас должна быть возможность прослушивать широковещательный трафик в сети и перехватывать широковещательные запросы DHCPDISCOVER, DHCPREQUEST и ARP, чтобы обнаруживать конфликты адресов в локальной сети.

Итак, как же это работает? Атака разделяется на несколько этапов:

Производим атаку DHCP Starvation. Отправляем Wi-Fi Deauth пакеты. Перехватываем ARP-запросы от клиентов, отвечаем на них, чтобы создать конфликт IP-адресов и принудить клиента отправить DHCPDECLINE. Перехватываем запросы DHCPDISCOVER и DHCPREQUEST, отвечаем на них. Profit!

Разберемся в этой схеме поподробнее.

DHCP Starvation

Подключаемся к атакуемой Wi-Fi-сети и производим атаку DHCP Starvation с целью пополнить пул свободных IP-адресов. Для этого необходимо выполнить следующие шаги.

Формируем и отправляем широковещательный DHCPDISCOVER-запрос, при этом представляемся как DHCP relay agent. В поле giaddr (Relay agent IP) указываем свой IP-адрес 192.168.1.172, в поле chaddr (Client MAC address) — рандомный MAC 00:01:96:E5:26:FC, при этом на канальном уровне в SRC MAC выставляем свой MAC-адрес: 84:16:F9:1B:CF:F0. Сервер отвечает сообщением DHCPOFFER агенту ретрансляции (нам) и предлагает клиенту с MAC-адресом 00:01:96:E5:26:FC IP-адрес 192.168.1.156. После получения DHCPOFFER отправляем широковещательный DHCPREQUEST-запрос, при этом в DHCP-опции с кодом 50 (Requested IP address) выставляем предложенный клиенту IP-адрес 192.168.1.156, в опции с кодом 12 (Host Name Option) — рандомную строку dBDXnOnJ. Важно: значения полей xid (Transaction ID) и chaddr (Client MAC address) в DHCPREQUEST и DHCPDISCOVER должны быть одинаковыми, иначе сервер отбросит запрос, ведь это будет выглядеть как другая транзакция от того же клиента либо другой клиент с той же транзакцией. Сервер отправляет агенту ретрансляции сообщение DHCPACK. С этого момента IP-адрес 192.168.1.156 считается зарезервированным за клиентом с MAC-адресом 00:01:96:E5:26:FC на 12 ч (время аренды по умолчанию).



Wi-Fi Deauth

Следующим шагом проводим Wi-Fi Deauth. Работает эта схема примерно так.