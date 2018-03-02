В прошлых статьях о пентестах точек доступа Wi-Fi мы разобрали базовые техники, а сейчас примемся за более продвинутые. Рассмотрим особенности адаптеров и добавим мощности нашему донглу. Это необходимо, чтобы использовать ускоренные способы взлома, принудительно отключать беспроводные клиенты, атаковать скрытые сети и обходить фильтрацию по MAC-адресам.

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Увеличиваем мощность Wi-Fi-адаптера

Сильнее всего на эффективность атаки влияет уровень сигнала. Твой донгл должен быть достаточно чувствительным, чтобы услышать слабый сигнал атакуемых точек доступа и перехватить все пакеты хендшейка. Одновременно ему нужен мощный передатчик, иначе отсылаемые им команды деавторизации или перебора WPS-пинов не достигнут цели.

Чувствительность приемника

Чем тише ты становишься, тем больше сможешь услышать — таков девиз Offensive Security, продвигающей популярный дистрибутив Kali Linux. Применительно к вардрайвингу он означает, что слушать эфир, находить в нем точки доступа Wi-Fi (далее — AP, access points) и собирать хендшейки нужно с максимально чувствительным приемником. То есть с таким адаптером, у которого высокое соотношение сигнал/шум.

Наивно ожидать его от USB-свистков со встроенными антеннами — у них очень слабый приемник, а слишком близко расположенные электронные компоненты генерируют сильные помехи. Поэтому важно выбрать Wi-Fi-адаптер не только с подходящим чипом, но и с адекватной схемотехникой (а в идеале — с хорошим экранированием).

Традиционно по этому показателю лидирует Alfa Network. Даже современные удешевленные ревизии без экранирующей пластины показывают чудеса. Например, AWUS051NH v2 лишен экранирования, но сделан все на том же чипе RT3572, и сделан качественно.

У него «правильный» чип RT3572 и весьма неплохая схемотехника (хотя у старых адаптеров от Alfa Network она еще лучше). За две минуты сканирования в моем тесте он поймал 70 точек доступа с уровнем сигнала 18 дБм и выше.

Сравним с результатами другого адаптера — Netis WF2150. Аналогичное место и время, те же две минуты сканирования.

Всего 49 AP, а уровень сигнала от большинства из них упал ниже 18 дБм. Несмотря на «правильный» чип RT5572N, результаты оказываются плачевными из-за примитивной схемы самого адаптера. Как уже писал ранее, можно его разобрать и подключить внешнюю антенну к миниатюрному гнезду на плате. Однако коэффициент усиления (КУ) внешней антенны — тоже палка о двух концах, поскольку вместе с полезным сигналом растет и уровень шумов.

Прежде чем менять антенну, обрати внимание на диаграмму направленности и поэкспериментируй с частично направленными антеннами. Узким лучом «яги» сложно прицелиться, а вот панельные антенны оказались очень удобны на практике. Они дадут тебе широкий сектор градусов в шестьдесят. По выбранному направлению они продемонстрируют результат примерно в шесть раз лучше, чем если бы ты размахивал полуметровым диполем.

INFO Антенна с более высоким КУ порой дает результаты хуже, чем штатная кроха на 3 дБи. Поэтому смотри на тип антенны, расположение антенного модуля и его экранирование, а не пытайся сравнивать децибелы в лоб и просто взять палку подлиннее. Только сочетание чипа с поддержкой режима мониторинга и приемника с высокой чувствительностью позволит захватить качественные хендшейки, содержащие всю необходимую информацию для восстановления пароля подключения.

Зачем бывает нужно подключить сразу два Wi-Fi-адаптера? Чтобы вдвое повысить мощность

Чтобы вдвое ускорить атаку Pixie WPS

Чтобы одновременно слушать эфир и отправлять команды deauth

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Мощность передатчика

Сидеть в засаде с чувствительным приемником совершенно безопасно, однако прождать сбор хендшейков можно не один час. Продвинутые атаки на беспроводные сети занимают минуты и строятся на том, что ты действуешь активно. Например, рассылаешь пакеты деавторизации, вынуждая легальных клиентов атакуемой точки доступа выполнять постоянный реконнект. Либо ты просто глушишь реальную AP, подменяя ее в эфире своим «злым клоном», и напрямую получаешь пароли от доверчивых клиентских устройств. Все это требует мощного передатчика, но где его взять?

Есть два варианта: сразу обзавестись мощным либо прибавить мощности имеющемуся. В первом случае могут быть проблемы с покупкой, особенно из-за рубежа. Устройства с мощностью выше 100 мВт часто задерживают на таможне. Плюс любая покупка требует затрат, поэтому рассмотрим второй вариант.

WARNING Работая на высокой мощности, адаптер быстро перегревается (особенно в режиме инжекта пакетов), вызывает помехи связи и представляет некоторую опасность для здоровья. Поэтому не ставь сразу 33 dBm. Попробуй начать с 22 и плавно увеличивать значение. Шкала здесь логарифмическая, поэтому прибавка на пару-тройку dBm дает двукратное повышение мощности.

По умолчанию все Wi-Fi-модули стартуют на минимальной мощности. В таком режиме они запускаются согласно стандарту ISO 3166, который отражен в базе данных беспроводных устройств. В Linux это wireless regulatory database. В Kali Linux (включая Nethunter) она находится по адресу /lib/crda/regulatory.bin . Этот файл считывает агент центральной базы данных регламентированных настроек (Central Regulatory Domain Agent — CRDA) и отправляет ядру информацию о том, какая мощность допустима для передатчика в данном регионе. Таким образом, в ОС действует общая системная настройка мощности передатчика для любых Wi-Fi-адаптеров на конкретном беспроводном интерфейсе.