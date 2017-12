Иногда сложные вещи начинаются с простых: планшет iPad Pro 10.5 вдруг перестал заряжаться от стороннего блока питания с поддержкой стандарта USB PD. Исследование этого маленького инцидента привело меня в мир хаоса, где Apple полностью следует стандартам, но весьма хитрыми способами делает это так, что устройства и периферия часто несовместимы даже между разными моделями устройств самой компании.

Началось все с того, что с очередным обновлением iOS от сторонних блоков с выходом USB-C и поддержкой Power Delivery перестал заряжаться iPad Pro 10.5. Раньше работало, потом — перестало; так бывает. После появления iOS 11.2 планшет вновь обрел возможность заряжаться от сторонних блоков с выходом USB-C, но работает процесс через раз, а скорость заряда оставляет желать лучшего.

Простейшая ситуация, которую можно исправить заменой блока питания? Не вышло: ни один из сторонних адаптеров, выполненных по стандарту USB Power Delivery, не смог быстро, а главное стабильно, а не через раз, справиться со своей задачей. Неужели все сторонние производители, включая небезызвестную Delta (между прочим, некоторые модели зарядок для Apple выпускает именно она, а блоки питания собственной разработки продает под торговой маркой Innergie), так грубо нарушают стандарт USB Power Delivery?

Все оказалось сложнее.

Немного предыстории. В предыдущем материале на тему зарядных устройств мы приводили ссылку на инженера Google Бенсона Люня, который на добровольных началах взялся за тестирование кабелей и зарядных устройств стандарта USB-C. Все закончилось тем, что очередной кабель сжег хромбук Бенсона. На смену Бенсону Люню пришел другой инженер из Google — Nathan K., который с энтузиазмом принялся за тестирование. Его страница в Google Plus.

Натан тестирует зарядки и провода USB-C. Забегая вперед, скажу, что Натан тоже сжег свой компьютер — как и Бенсон в свое время Pixelbook. Из нескольких десятков протестированных устройств соответствующими стандартам оказались буквально два или три, включая одну довольно старую зарядку Innergie (Delta).

Итоги исследования Натана: плохо — буквально всё. Все существующие зарядки (кроме Google), всё, что сделала Apple (ассоциация USB-IF будет запрещать ЗУ Apple начиная с 1 января 2018 года), всевозможные Aukey… Вот Qualcomm, как ни странно, со своим Quick Charge 4.0 угадала: их пока не запрещают (скорее всего, потому, что их просто нет на рынке). Зато все без исключения ЗУ с выходом USB-C и с поддержкой предыдущей версии Quick Charge 3.0 — официальные нарушители.

Apple has until Jan 1 2018 to stop supporting their previously allowed by 4.8.2 charging methods in their Macs and i-Devices, and until Jan 1 2019 to stop supporting it for their new chargers. As for QC 2 and 3, those were never allowed to begin with on a Type-C connector if they changed voltage to beyond default usb levels.