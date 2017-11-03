харди-гарди. Деревянные конструкторы Ugears тебе уже наверняка знакомы по нашим обзорам — в прошлый раз автор «Хакера» собирал сейф и комбайн и поделился своими впечатлениями. Позавидовав ему, я дождался удобного случая, чтобы проделать это с новыми моделями. На этот раз нам на тест прислали шкатулку с секретом

Немного предыстории на случай, если ты еще не слышал о Ugears. Эта украинская компания делает 3D-пазлы, которые в разобранном виде выглядят как фанерные пластины с вырезанными на них плоскими деталями, а в собранном превращаются в симпатичные игрушки из дерева.

Официальный дистрибьютор Ugears в России — компания Ugears-Russia, именно она и прислала нам конструкторы на обзор. В материале попросили указать, что покупать их можно не только в розницу, но и оптом, — так что если ты владелец магазина сувениров, то имей в виду!

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Получив коробки, я решил начать с той, что потоньше: шкатулка состоит из 190 деталей, а харди-гарди — из 292. Внутри я нашел восемь аккуратно сложенных фанерных пластин и руководство в виде небольшой книжечки.

Открываем руководство и идем по пунктам. На каждой пластине есть номер, на каждой странице руководства указано, с каких пластин понадобятся детали и какие. В общем, на первый взгляд не хватает только икеевских людей, которые чешут затылки и расстраиваются, что не подстелили коврик.

Впечатления от сборки

Поскольку я снимал таймлапс и торопился закончить, пока не стемнело, то чувствовал себя средневековым мастером, который трудится, чтобы успеть до темноты, когда богатый купец придет за своей шкатулкой. 🙂 До темноты, как видишь, я все равно не успел и закончил при свечах (то есть с настольной лампой).

Если бы сборка прошла без сучка и задоринки, писать было бы не о чем. Но неопытность и спешка сыграли со мной несколько злых шуток, так что могу поделиться с тобой подробностями обо всех неудачах.

Облажался я трижды. Первый раз почти в самом начале, когда до меня не дошло, что шестеренки нужно плотно насаживать на штырьки, — из-за неправильной сборки всю конструкцию расперло.

Я дважды разбирал и собирал ее и уже было решил, что так и надо и крышка потом затянет верхнюю часть. Но когда я перешел к следующим деталям, меня вдруг осенило и я понял, как надо было делать.

Увы, хоть это и решило проблему, меня ждал следующий фейл: когда я в очередной раз переставлял резные боковушки, одна из них под напором разломилась на две части.

Самое обидное, что я тут же увидел сразу два способа, которыми я мог избежать этого. К моему большому облегчению, эту деталь удалось закрепить в разломанном пополам виде, и это не помешало ни собирать дальше, ни потом пользоваться шкатулкой.

Третий провал случился под самый конец — я уже решил, что закончил, но крепления, соединявшие крышку с коробкой, не желали стыковаться. Сначала я пытался поправить их, ничего не разбирая, — на это ушло гораздо больше времени, чем когда я наконец сдался, разобрал всю крышку и исправил ошибку.

Зато заодно я предотвратил четвертую проблему: вернувшись на пару страниц руководства назад, я увидел, что пропустил один этап и забыл важную деталь — часть механизма замка.

Ну и в самом конце случилась ложная тревога. Коробка уже была собрана, и я окинул взглядом стол, прежде чем фотографировать ее. И, о ужас, среди отработанных фанерных пластин лежали неиспользованные детали! Но, посмотрев поближе, я увидел, что на каждой из них стоят пометки «add+», то есть запасная мелочовка на случай поломок.

Советы по сборке

Выдели свободный день. В теории можно разделить работу и на два дня, но детали надо будет аккуратно сложить в коробку.

Посчитай время на сборку реалистично. На сайте Ugears для каждой модели указано время сборки, но если ты собираешь в первый раз, то смело накидывай пару часов. Плюс добавь время на перерывы.

Подготовь чистый стол с хорошим освещением.

Найди ненужную свечку. В руководстве написано, что потребуется восковая, но нарисована при этом парафиновая. Воска у меня все равно не было, а парафиновая прекрасно сгодилась. Нужна она, чтобы промазывать шестеренки и некоторые другие детали.

Парафин пригодится и для более легкой стыковки деталей. Я применял его гораздо чаще, чем указано в руководстве, и это сэкономило мне немного сил.

Найди какой-нибудь неострый тонкий инструмент , чтобы аккуратно выдавливать мелкие детали и иногда проталкивать их при сборке. Из того, что у меня было, лучше всего подошла старая плоская отвертка. Но можно обойтись и без нее, просто придется чуть осторожнее работать пальцами.

Воздержись от алкоголя! Если ты любишь прихлебывать пиво за работой, то разреши отговорить тебя от этой затеи. Я без всякого спиртного умудрился сломать деталь, а с ним все могло бы оказаться куда хуже. Лучше оставь пиво в холодильнике, чтобы потом отпраздновать победу.

Собирай по инструкции. Лучше всего пролистать ее заранее, чтобы в целом иметь представление о том, что предстоит делать. Инструкция — это твой друг и верный товарищ, без нее собрать что-то почти нереально.

Внимательно изучай иллюстрации к каждому шагу. Обрати внимание на направление несимметричных деталей и указания на насечки-подсказки.

Прежде чем перевернуть страницу, проверяй, не пропустил ли что-нибудь. Мне дважды пришлось возвращаться к пропущенному шагу, и я ругал себя за то, что спешка принесла мне еще больше работы.

Дави аккуратно. При сборке тебе часто понадобится применять силу. Этого не надо бояться, главное — не торопиться и не забывать, кроме мускулов, использовать и голову: поломок можно избежать, если давить аккуратно.

Не бойся разбирать собранное. Если заподозрил, что что-то собрано неправильно или вставлено не до конца, лучше не продолжай, а разбери и собери снова. Вполне вероятно, что твой косяк вернется к тебе через пару этапов и придется возвращаться. Пытаться что-то подстроить, подладить и поджать, когда нужный момент упущен, — это путь боли и разрушений.

Результаты

Шкатулка в итоге вышла замечательная и работает, как и положено: открывается и закрывается, когда поворачиваешь шестеренку-ключ в механизме, ей же можно запереть крышку.

На мой взгляд, работа над таким конструктором — это отличное занятие, которое позволяет поработать руками и отвлечься от всего. В целом это похоже на сборку старых добрых пластиковых моделей, но не нужен клей, а в результате выходит работающая и, главное, прочная игрушка. Можно дать поиграть детям, в отличие от пластиковых моделей, которые, наоборот, приходится спасать от разрушения.

Теперь я смотрю на коробку с харди-гарди и испытываю сложные чувства: эта штука в несколько раз круче собранного мной ларца, но и времени на ее сборку уйдет пропорционально больше. Ай, была не была!