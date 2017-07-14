Для бэкапа в Linux можно использовать разные связки программ, начиная от tar + gz + rsync и самописных скриптов на bash до более глобальных решений вроде bacula/bareos. Давай посмотрим, какие есть промежуточные варианты.

Я бы посоветовал начать с duplicity и чтения статьи о настройке этой тулзы. Вот для примера команда для полного бэкапа сервера:

duplicity full --exclude=/proc --exclude=/sys --exclude=/dev --exclude=/proc --exclude=/sys --exclude=/mnt --exclude=/media --exclude=/tmp --exclude=/var/spool --exclude=/var/cache --exclude=/var/tmp --exclude=/swap / file:///mnt/mydisk --no-encryption

А вот как извлечь содержимое бэкапа в папку restore:

duplicity --no-encryption --file-to-restore / file:///mnt/mydisk /restore

В качестве более простой альтернативы могу предложить rsnapshot, которая хоть и уступает в количестве функций, но тоже весьма неплоха. Все самое интересное лежит в файле конфигурации. Открываем его:

sudo nano /etc/rsnapshot.conf

И правим следующие параметры:

snapshot_root — директория, в которой будут лежать снимки;

— директория, в которой будут лежать снимки; interval xxx yy, где xxx — название интервала. К примеру, hourly или daily; yy — количество снимков

Получится что-то вроде interval hourly 6 или interval daily 7 .

Для проверки настройки выполни вот эту крайне полезную команду:

rsnapshot -t hourly

Она запустит тулзу в тестовом режиме и будет выводить на экран список того, что она выполняет. Но при этом на самом деле никакого бэкапа она не сделает. Это удобно для тестов. Для первого боевого бэкапа нужно использовать

rsnapshot hourly

Если же ты не хочешь возиться с консольными утилитами, попробуй luckybackup. Это утилита с графическим интерфейсом, в основе которой лежит rsync. Она может выполнять как бэкап, так и синхронизацию.

Удобство luckybackup в том, что не нужно возиться с конфигами и командами. Работает она, кстати, не хуже других и свою задачу выполняет отлично. В общем, главное — делать хоть какой-то бэкап и не забывать время от времени проверять, что выбранный тобой способ работает.