Год под­ходит к кон­цу, некото­рые уже начина­ют резать салаты, а зна­чит, приш­ло вре­мя огля­нуть­ся назад и вспом­нить самые важ­ные, инте­рес­ные и забав­ные события, которы­ми он нам запом­нится. По тра­диции мы сос­тавили для тебя под­борку наибо­лее ярких взло­мов, атак, уяз­вимос­тей, фей­лов и дру­гих событий ухо­дяще­го 2023 года. Будет инте­рес­но, пог­нали!

Атака года

Цепочки поставок

О все­воз­можных кибера­таках мы прак­тичес­ки каж­дый день рас­ска­зыва­ем в «Хакере», одна­ко рядовые взло­мы ред­ко ока­зыва­ются столь же раз­рушитель­ными, как ата­ки на цепоч­ку пос­тавок, про­воци­рующие нас­тоящий эффект домино.

В 2023 году инци­ден­тов такого типа и мас­шта­ба про­изош­ло сра­зу нес­коль­ко. К при­меру, от ата­ки на цепоч­ку пос­тавок пос­тра­дал 1% ком­паний — кли­ентов Okta, круп­ного пос­тавщи­ка сис­тем управле­ния дос­тупом и иден­тифика­цией. В чис­ле жертв ока­зались даже такие гиган­ты, как BeyondTrust, спе­циали­зиру­ющаяся на управле­нии иден­тифика­цией, Cloudflare и менед­жер паролей 1Password.

В дру­гом слу­чае, ког­да пос­тра­дала ком­пания 3CX, рас­сле­дова­ние ата­ки на цепоч­ку пос­тавок показа­ло, что инци­дент был выз­ван дру­гой ком­про­мета­цией цепоч­ки пос­тавок.

Так, сна­чала хакеры взло­мали ком­панию Trading Technologies, занима­ющуюся авто­мати­заци­ей бир­жевой тор­говли, и рас­простра­нили тро­яни­зиро­ван­ные вер­сии ее соф­та. Этой мал­варью слу­чай­но ока­зал­ся заражен компь­ютер сот­рудни­ка 3CX, а затем дес­ктоп­ный кли­ент 3CXDesktopApp и исполь­зующие его кли­енты ком­пании. А в спис­ке кли­ентов 3XC чис­лятся American Express, Coca-Cola, McDonald’s, BMW, Honda, Air France, NHS, Toyota, Mercedes-Benz, IKEA.

При этом под­дер­жка 3CX дол­го заверя­ла кли­ентов, которые жалова­лись на пре­дуп­режде­ния от анти­вирус­ных про­дук­тов, что это прос­то лож­ные сра­баты­вания.

Другие громкие взломы 2023 года

Сог­ласно ста­тис­тике ком­пании Zimperium, в этом году появи­лось 10 новых семей­ств бан­ков­ских тро­янов для Android, которые в совокуп­ности ата­кова­ли 985 бан­ков­ских, финан­совых и тор­говых при­ложе­ний в 61 стра­не мира.

Уязвимость года

Корпоративные продукты

Хо­тя о мас­штаб­ных ата­ках и цепоч­ке пос­тавок мы уже говори­ли выше, мно­гочис­ленные уяз­вимос­ти в таких кор­поратив­ных про­дук­тах, как MOVEit Transfer (решение для управле­ния переда­чей фай­лов меж­ду пар­тне­рами и кли­ента­ми) и GoAnywhere MFT (еще один инс­тру­мент для переда­чи фай­лов), тоже мож­но отнести к подоб­ным проб­лемам. Эти баги ста­ли не толь­ко источни­ком голов­ной боли для сис­темных адми­нис­тра­торов, но и мощ­ным ору­жием в руках хакеров. В этом году опас­ные уяз­вимос­ти и мас­совые взло­мы идут рука об руку, а «самым сла­бым зве­ном» во всем этом хаосе опре­делен­но ста­новит­ся раз­нооб­разный кор­поратив­ный софт.

В резуль­тате атак на уяз­вимос­ти в MOVEit Transfer пос­тра­дали ты­сячи ор­ганиза­ций, вклю­чая Sony, IBM, Siemens Energy, Schneider Electric, British Airways, сот­ни обра­зова­тель­ных учрежде­ний и око­ло 85 мил­лионов человек по пос­ледним под­сче­там.

Ко­личес­тво ком­паний, пос­тра­дав­ших из‑за проб­лем в GoAnywhere MFT, тоже исчисля­ется сот­нями.

Еще одна замет­ная череда взло­мов про­изош­ла из‑за 0-day-бага в Cisco IOS XE. Из‑за этой уяз­вимос­ти ока­зались за­бэк­дорены более 40 тысяч уяз­вимых устрой­ств, и про пос­ледс­твия этих хаков мы навер­няка еще услы­шим.

Другие угрозы 2023 года

Спе­циалис­ты Amazon, Cloudflare и Google пре­дуп­редили о 0-day-проб­леме HTTP/2 Rapid Reset, которую зло­умыш­ленни­ки исполь­зуют для DDoS — и ста­вят новые рекор­ды. Мощ­ность атак на «обла­ко» Google, дос­тигла 398 мил­лионов зап­росов в секун­ду, а ата­ки на AWS и Cloudflare пре­выси­ли 155 мил­лионов и 201 мил­лион зап­росов в секун­ду.

Утечка года

Microsoft и ключ MSA

Пе­чаль­но, но факт — уди­вить кого‑либо утеч­кой дан­ных в наши дни уже прак­тичес­ки невоз­можно. Уста­ешь удив­лять­ся, ког­да сегод­ня в сеть утек­ли ис­ходни­ки Яндекса или Reddit, а зав­тра на хак­форуме сли­ли генети­чес­кие дан­ные шес­ти мил­лионов поль­зовате­лей 23andMe или информа­цию о 360 мил­лионах кли­ентов сер­виса Super VPN.

Но некото­рые утеч­ки могут нанес­ти более серь­езный ущерб, чем пуб­ликация в откры­том дос­тупе оче­ред­ной БД. Одной из таких уте­чек стал слив крип­тогра­фичес­кого клю­ча MSA (Microsoft account consumer signing key), который обыч­но исполь­зует­ся для под­писания токенов.

Пи­кан­тнос­ти ситу­ации при­дает тот факт, что утеч­ку допус­тила сама ком­пания Microsoft. И потом этот ключ исполь­зовали китай­ские хакеры из груп­пиров­ки Storm-0558, взло­мав­шие с его помощью пра­витель­ствен­ные учрежде­ния в США и стра­нах Запад­ной Евро­пы.

Обыч­но такие клю­чи доверя­ют толь­ко про­верен­ным сот­рудни­кам, про­шед­шим про­вер­ку на бла­гона­деж­ность, и лишь в том слу­чае, если они исполь­зуют выделен­ные рабочие стан­ции, защищен­ные мно­гофак­торной аутен­тифика­цией и исполь­зовани­ем аппа­рат­ных токенов безопас­ности.

Но, как показа­ло рас­сле­дова­ние инци­ден­та, хакеры взло­мали кор­поратив­ную учет­ную запись неназ­ванно­го инже­нера Microsoft и слу­чай­но наш­ли ключ MSA в ава­рий­ном дам­пе Windows (crash dump), куда тот попал из‑за бага. Ни сам ава­рий­ный дамп, ни ключ в нем вооб­ще не дол­жны были находить­ся там, где их обна­ружи­ли прес­тупни­ки.

Другие крупные утечки 2023 года

В Kaspersky Digital Footprint Intelligence под­счи­тали, что в 2023 году зафик­сирова­но 133 слу­чая пуб­ликации зна­чимых БД ком­паний. По срав­нению с 2022 годом объ­явле­ний об утеч­ках ста­ло мень­ше, зато объ­ем опуб­ликован­ных дан­ных вырос на 33%.

Исследование года

TETRA:BURST

Уче­ные, ком­пании и незави­симые иссле­дова­тели регуляр­но пуб­лику­ют объ­емные (око­ло)науч­ные тру­ды, пос­вящен­ные обна­руже­нию новых век­торов атак и фун­дамен­таль­ным уяз­вимос­тям в тех­нологи­ях и про­дук­тах. Но далеко не всег­да пуб­ликации подоб­ных иссле­дова­тель­ских работ обо­рачи­вают­ся серь­езны­ми пос­ледс­тви­ями и общес­твен­ным резонан­сом, как это про­изош­ло с TETRA:BURST.

Эк­спер­ты из гол­ланд­ской ком­пании Midnight Blue выяви­ли пять серь­езных уяз­вимос­тей и бэк­дор в стан­дарте тран­кинго­вой ради­освя­зи TETRA (Terrestrial Trunked Radio), который исполь­зуют пра­воох­ранитель­ные орга­ны, воен­ные и опе­рато­ры кри­тичес­кой инфраструк­туры по все­му миру. Баги получи­ли общее наз­вание TETRA:BURST и поз­воляли даже рас­шифро­вывать дан­ные в режиме реаль­ного вре­мени.

Пос­ле пуб­ликации этой науч­ной работы и выс­тупле­ния иссле­дова­телей на кон­ферен­ции Black Hat проб­лемы безопас­ности TETRA ста­ли оче­вид­ны всем, а сек­ретность самих алго­рит­мов TETRA выз­вала немалое воз­мущение в ИБ‑сооб­щес­тве. В ито­ге нес­коль­ко месяцев спус­тя Евро­пей­ский инсти­тут телеком­муника­цион­ных стан­дартов (ETSI) при­нял решение, что набор проп­риетар­ных алго­рит­мов шиф­рования, исполь­зуемых в TETRA, дол­жен стать дос­тоянием общес­твен­ности и отны­не бу­дет открыт для ака­деми­чес­ких иссле­дова­ний.

Другие интересные исследования 2023 года

Го­ды идут, но некото­рые вещи не меня­ются. Спи­сок самых популяр­ных паролей все еще воз­глав­ляют 123456, admin и 12345678, для взло­ма которых тре­бует­ся мень­ше секун­ды. Не менее час­то встре­чает­ся пароль UNKNOWN, на взлом которо­го тре­бует­ся уже целых 17 минут!

Блокировка года

VPN и информация об обходе блокировок

Для рос­сий­ских поль­зовате­лей этот год опре­делен­но про­шел под зна­ком бло­киров­ки отдель­ных VPN-сер­висов и целых про­токо­лов. С самого начала года Рос­комнад­зор пре­дуп­реждал о том, что исполь­зование VPN небезо­пас­но, и ре­комен­довал ком­пани­ям отка­зать­ся от VPN на зарубеж­ных сер­верах.

За­тем поль­зовате­ли со всех угол­ков РФ ста­ли мас­сово жаловать­ся на проб­лемы, то и дело воз­ника­ющие в работе OpenVPN и Wireguard.

А под конец года СМИ и вов­се сооб­щили, что Рос­комнад­зор впер­вые вклю­чил про­токол Shadowsocks в спи­сок VPN-сер­висов, под­пада­ющих под бло­киров­ку. Для бло­киров­ки про­токо­ла ведомс­тво намере­но исполь­зовать тех­ничес­кие средс­тва про­тиво­дей­ствия угро­зам на транс­гра­нич­ных соеди­нени­ях.

Так­же не сто­ит забывать о том, что теперь Рос­комнад­зор надели­ли пол­номочи­ями вно­сить в Еди­ный реестр зап­рещен­ной информа­ции сай­ты, которые содер­жат информа­цию об обхо­де бло­киро­вок. В РКН уже пе­речис­лили кри­терии, которые будут исполь­зовать­ся для оцен­ки таких сай­тов.

Другие блокировки 2023 года

Ана­лити­ки Recorded Future сооб­щили, что с 2017 года северо­корей­ские груп­пиров­ки (Kimsuky, Lazarus, Andariel и дру­гие) успешно похити­ли более 3 мил­лиар­дов дол­ларов в крип­товалю­те и ответс­твен­ны за 44% всех крип­тоог­рабле­ний 2023 года.

Нарушитель приватности года

Google

В этой номина­ции абсо­лют­ным лидером ста­ла быв­шая «кор­порация доб­ра», то есть Google. Что сов­сем неуди­витель­но, ведь сов­ремен­ный биз­нес этих ребят в основном стро­ится вок­руг наших с тобой дан­ных.

Нап­ример, осенью Google на­чала раз­верты­вать новую рек­ламную плат­форму Privacy Sandbox, осно­ван­ную на инте­ресах поль­зовате­лей. Ком­пания стре­мит­ся пол­ностью уйти от сто­рон­них тре­кин­говых cookie и перело­жить задачу отсле­жива­ния любых инте­ресов поль­зовате­ля на сам бра­узер Chrome.

Иро­нич­но, но поч­ти одновре­мен­но с этим ком­панию обя­зали вып­латить 93 мил­лиона дол­ларов, так как аме­рикан­ские влас­ти уста­нови­ли, что Google «исполь­зовала обманные прак­тики, свя­зан­ные со сбо­ром, хра­нени­ем и исполь­зовани­ем дан­ных о мес­тополо­жении поль­зовате­лей устрой­ств под управле­нием Android».

Так­же в этом году Google активно пре­пятс­тво­вала ра­боте бло­киров­щиков рек­ламы на YouTube.

При этом раз­работ­чики бло­киров­щиков приз­нают, что вско­ре ситу­ация осложнит­ся еще боль­ше, так как в 2024 году в силу всту­пит скан­даль­ный Manifest v3, который опре­деля­ет воз­можнос­ти и огра­ниче­ния для рас­ширений. Он не толь­ко соз­даст боль­шие проб­лемы для работы мно­жес­тва рас­ширений, но и замет­но замед­лит их обновле­ния. А ско­рость реаги­рова­ния на изме­нения очень важ­на для работы бло­киров­щиков.

Еще ста­ло извес­тно, что в Google кипит работа над Web Integrity API, который поз­волит сай­там бло­киро­вать любые кли­ент­ские при­ложе­ния, изме­няющие их код. Эта раз­работ­ка уже выз­вала шквал кри­тики и получи­ла проз­вище «DRM для интерне­та».

По­мимо это­го, Google пой­мали на уда­лении ссы­лок на кон­тент, наруша­ющий DMCA («Закон об автор­ском пра­ве в циф­ровую эпо­ху»), из лич­ных кол­лекций поль­зовате­лей. В ито­ге экспер­ты опа­сают­ся, что в будущем Google может начать при­менять подоб­ную «модера­цию» даже к зак­ладкам поль­зовате­лей Chrome или сво­ему DNS-резол­веру.

Другие новости приватности 2023 года

Сум­марно в 2023 году было обна­руже­но 26 447 уяз­вимос­тей (на 1500 CVE боль­ше, чем в 2022 году). Одна­ко из них пред­став­ляли реаль­ную угро­зу и исполь­зовались зло­умыш­ленни­ками мень­ше 1%.

Малварь года

«Операция Триангуляция»

Са­мым опас­ным вре­доно­сом про­шед­шего года с лег­костью мож­но было бы наз­вать любой активный шиф­роваль­щик, потому что вымога­тель­ские ата­ки дей­стви­тель­но пред­став­ляют серь­езную угро­зу для орга­низа­ций и поль­зовате­лей по все­му миру. Дос­таточ­но вспом­нить се­рию атак на аме­рикан­ские казино и курор­ты или мас­штаб­ную ата­ку, нарушив­шую работу круп­ней­шего пор­та Япо­нии.

Од­нако, на наш взгляд, одним из наибо­лее инте­рес­ных событий 2023 года ста­ло обна­руже­ние шпи­онской кам­пании «Опе­рация „Три­ангу­ляция“», о которой сооб­щили ФСБ и ФСО Рос­сии, а затем экспер­ты «Лабора­тории Кас­пер­ско­го».

Эту кам­панию, начав­шуюся еще в 2019 году, наз­вали «раз­ведыва­тель­ной акци­ей аме­рикан­ских спец­служб, про­веден­ной с исполь­зовани­ем мобиль­ных устрой­ств фир­мы Apple», а целью атак, по сло­вам иссле­дова­телей, было внед­рение спай­вари в iPhone сот­рудни­ков «Лабора­тории Кас­пер­ско­го» (как топ‑менед­жмен­та, так и руково­дите­лей сред­него зве­на).

Как ста­ло извес­тно поз­же, в этих ата­ках исполь­зовалось пять уяз­вимос­тей, четыре из которых ока­зались ранее неиз­вес­тны­ми 0-day, и их спеш­но испра­вила Apple. Одна из уяз­вимос­тей, свя­зан­ная с не­доку­мен­тирован­ной аппа­рат­ной фун­кци­ей в чипах Apple, так и оста­лась для экспер­тов загад­кой.

Так­же был опуб­ликован раз­верну­тый ана­лиз самой мал­вари TriangleDB, написан­ной на Objective-C. Вре­донос заг­ружал­ся на устрой­ства жертв пос­ле того, как ата­кующие получа­ли root-пра­ва в резуль­тате успешной экс­плу­ата­ции уяз­вимос­ти в ядре iOS.

Другие вредоносы 2023 года

Круп­ней­шим крип­товалют­ным ограбле­нием 2023 года ста­ла ата­ка на одно­ран­говую тран­закци­онную сеть Mixin Network, пред­назна­чен­ную для мас­шта­биро­вания и уско­рения тран­закций. Хакеры похити­ли у плат­формы 200 мил­лионов дол­ларов.

Хардверный взлом года

Устройства с закладками

В прош­лые годы в этой номина­ции мы рас­смат­ривали инте­рес­ные аппа­рат­ные хаки, про­веден­ные ИБ‑иссле­дова­теля­ми, но в этом году приш­ла пора рас­ска­зать о железе, которое изна­чаль­но про­дает­ся взло­ман­ным!

Сра­зу нес­коль­ко ком­паний опуб­ликова­ли отче­ты, пре­дуп­режда­ющие о том, что в онлай­не и офлай­не про­дают­ся мил­лионы устрой­ств, заражен­ных мал­варью пря­мо «из короб­ки».

Нап­ример, в про­даже на Amazon наш­ли Android-прис­тавки T95, которые ком­плек­туют­ся слож­ным вре­доно­сом CopyCat. Еще в 2017 году эта мал­варь зарази­ла боль­ше 14 мил­лионов устрой­ств по все­му миру, получи­ла root-дос­туп к вось­ми мил­лионам из них и за два месяца при­нес­ла сво­им авто­рам око­ло 1,5 мил­лиона дол­ларов США.

Ана­лити­ки Human Security опуб­ликова­ли боль­шое иссле­дова­ние, осно­ван­ное на этой наход­ке, и приш­ли к выводу, что ана­логич­ные бэк­доры содер­жат еще семь прис­тавок и один план­шет, а так­же приз­наки зараже­ния демонс­три­руют более 200 моделей дру­гих Android-устрой­ств.

Trend Micro, в свою оче­редь, пре­дуп­редила, что мил­лионы Android-смар­тфо­нов, часов, телеви­зоров и телеви­зион­ных прис­тавок зараже­ны мал­варью Guerilla, которая исполь­зует­ся для заг­рузки допол­нитель­ных пей­лоадов, перех­вата одно­разо­вых паролей из SMS, нас­трой­ки обратных прок­си на заражен­ных устрой­ствах, перех­вата сеан­сов в WhatsApp и так далее.

Меж­ду про­чим, опи­сан­ное сно­ва воз­вра­щает нас к началу этой статьи. Ведь речь тоже идет о ком­про­мета­ции цепоч­ки пос­тавок, хотя иссле­дова­тели не зна­ют, на каком имен­но эта­пе про­исхо­дит зараже­ние девай­сов. Нап­ример, воз­можна ком­про­мета­ция сто­рон­него ПО, про­цес­сов обновле­ния про­шив­ки, а так­же прив­лечение инсай­деров на про­изводс­твах или в цепоч­ке рас­простра­нения про­дук­тов.

Другие «железные» новости 2023 года

Ча­ще все­го в 2023 году пирати­ли сери­ал «Одни из нас». На вто­ром мес­те по ска­чива­ниям находит­ся «Ман­далорец», а замыка­ет трой­ку лидеров вто­рой сезон сери­ала «Локи».

Странность года

Своевольные 3D-принтеры

Что может быть более стран­ным и пуга­ющим, чем устрой­ство, которое вне­зап­но начина­ет работать само по себе, без учас­тия челове­ка? Вла­дель­цы 3D-прин­теров Bambu Lab точ­но отве­тят — ничего.

В августе 2023 года прин­теры Bambu Lab начали «жить сво­ей жизнью» и зарабо­тали сами по себе, что в ито­ге при­вело к полом­кам и пол­ному выходу девай­сов из строя, печати новых про­ектов поверх ста­рых, соз­дало угро­зу воз­горания и добави­ло их вла­дель­цам немало седых волос.

Как вско­ре объ­яснил про­изво­дитель, мас­совый сбой 3D-прин­теров про­изо­шел из‑за ошиб­ки в работе обла­ка ком­пании: задания, отправ­ленные на печать, ока­зались заб­локиро­ваны в обла­ке и запус­тились нем­ного поз­же, ког­да людей уже не было рядом.

В ито­ге пред­ста­вите­ли Bambu Lab изви­нились перед вла­дель­цами 3D-прин­теров и заяви­ли, что берут на себя «пол­ную ответс­твен­ность за слу­чив­шееся». Ком­пания пообе­щала помочь пос­тра­дав­шим с ремон­том, а так­же бес­плат­но выс­лать им нуж­ные зап­части и филамент.

Другие странные новости 2023 года

По дан­ным Ookla, в рей­тин­ге ско­рос­ти мобиль­ного интерне­та в 2023 году Рос­сия занима­ет 102-е мес­то со сред­ним показа­телем 23,97 Мбит/с. В этом году РФ покину­ла топ-100 стран и опус­тилась на три строч­ки по срав­нению с 2022 годом. При этом по ско­рос­ти ста­ционар­ного интерне­та Рос­сия занима­ет 55-е мес­то с резуль­татом 84,74 Мбит/с.

Фейл года

У Toyota кончилось место на диске

Ког­да работа круп­ных заводов и пред­при­ятий наруша­ется или вов­се оста­нав­лива­ется из‑за хакер­ской ата­ки — это фейл, а так­же серь­езное пят­но на репута­ции всех сот­рудни­ков ИБ‑отде­ла. Но ког­да работа заводов оста­нав­лива­ется из‑за закон­чивше­гося мес­та на дис­ке, это уже эпик фейл!

Имен­но такой про­вал про­изо­шел у ком­пании Toyota: в августе 2023 года автопро­изво­дитель был вынуж­ден на нес­коль­ко дней оста­новить работу 12 из 14 сво­их заводов в Япо­нии и 28 сбо­роч­ных линий из‑за сбо­ев, выз­ванных нех­ваткой мес­та на сер­верах баз дан­ных. В ито­ге это обер­нулось сни­жени­ем объ­емов про­изводс­тва при­мер­но на 13 тысяч авто­моби­лей в день.

В Toyota объ­ясни­ли, что сбой слу­чил­ся во вре­мя пла­ново­го обслу­жива­ния ИТ‑сис­тем, которое зак­лючалось в упо­рядо­чива­нии дан­ных и уда­лении фраг­менти­рован­ных дан­ных из БД. Одна­ко хра­нили­ще ока­залось запол­нено до отка­за, и про­изош­ла ошиб­ка, при­вед­шая к оста­нов­ке всей сис­темы. Инци­дент пов­лиял непос­редс­твен­но на сис­тему заказа про­дук­ции, и в резуль­тате пла­ниро­вание и выпол­нение про­изводс­твен­ных заданий ста­ло поп­росту невоз­можным.

Другие провалы 2023 года

JavaScript стал самым популяр­ным язы­ком прог­рамми­рова­ния по ито­гам еже­год­ного опро­са JetBrains. За ним сле­дуют Python, HTML/CSS, SQL и Java. При этом самый активный рост популяр­ности в этом году показа­ли Rust и Go.

Хайп года

Большие языковые модели

Встре­чай новую номина­цию в нашей под­борке!

Бы­ло бы стран­но, если бы мы обош­ли сто­роной пов­семес­тный бум ИИ и ней­росетей. Популяр­ность этой темы в информа­цион­ном прос­транс­тве ярко иллюс­три­рует один прос­той факт: Кем­бридж­ский сло­варь англий­ско­го язы­ка (Cambridge Dictionary) наз­вал гла­гол «гал­люцини­ровать» сло­вом года. И да, име­ется в виду новое зна­чение это­го тер­мина, который сло­варь опре­деля­ет как про­изве­дение ИИ «лож­ной информа­ции».

В целом этот год наг­лядно показал: без­думное при­мене­ние ИИ не при­водит ни к чему хороше­му. Нап­ример, поль­зовате­ли Reddit вы­нуди­ли игро­вые изда­ния, которые полага­ются на ИИ, писать фаль­шивые новос­ти о несущес­тву­ющих обновле­ниях для World of Warcraft. А в Discord на­чали при­менять соз­данную ИИ CAPTCHA, которая ока­залась абсо­лют­но безум­ной и нереша­емой.

За­то энту­зиас­ты не теряли вре­мени даром и прис­пособи­ли ChatGPT и Google Bard для генера­ции клю­чей для Windows 11, Windows 10 Pro и Windows 95. Ока­залось, для это­го дос­таточ­но поп­росить чат‑бота вес­ти себя, как усоп­шая бабуш­ка поль­зовате­ля.

И конеч­но, в сто­роне от все­обще­го хай­па не оста­лись прес­тупни­ки. Так, вымога­тели активно ге­нери­руют с помощью ИИ обна­жен­ные фото реаль­ных людей, которые затем исполь­зуют для шан­тажа. Мошен­ничес­кие инс­тру­мен­ты WormGPT и FraudGPT упро­щают соз­дание фишин­говых рас­сылок, инс­тру­мен­тов для взло­ма, кар­динга и BEC-атак. А скрипт‑кид­ди тем вре­менем при­меня­ют ChatGPT для соз­дания мал­вари.

Другие новости ИИ 2023 года